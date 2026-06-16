Suudi Arabistan 1-1 Uruguay (Dünya Kupası H Grubu)

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Giorgios Denis'in yönetimindeki Suudi Arabistan ile Marcelo Bielsa'nın ekibi Uruguay kozlarını paylaştı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Suudi Arabistan, Abdulelah Alamri'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Uruguay ise aradığı golü 80. dakikada buldu. Maxi Araujo sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Grubun bir diğer maçında Yeşil Burun Adaları ile İspanya sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı.

Uruguay, H Grubu'nun bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Suudi Arabistan: Al Owais, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al-Harbi, Abu Al-Shamat, Al Juwayr, Al Khaibari, Kanno, Al Brikan, Al Dawsari.

Haberin Devamı

Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo, Nunez, Vinas.