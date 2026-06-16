Suudi Arabistan 1-1 Uruguay (Dünya Kupası H Grubu)

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2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Giorgios Denis'in yönetimindeki Suudi Arabistan ile Marcelo Bielsa'nın ekibi Uruguay kozlarını paylaştı.
Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.
Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Suudi Arabistan, Abdulelah Alamri'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Uruguay ise aradığı golü 80. dakikada buldu. Maxi Araujo sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
Grubun bir diğer maçında Yeşil Burun Adaları ile İspanya sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı.
Uruguay, H Grubu'nun bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.
İLK 11'LER
Suudi Arabistan: Al Owais, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al-Harbi, Abu Al-Shamat, Al Juwayr, Al Khaibari, Kanno, Al Brikan, Al Dawsari.
Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo, Nunez, Vinas.