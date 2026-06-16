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Suudi Arabistan 1-1 Uruguay (Dünya Kupası H Grubu)

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası 2026#Uruguay#Suudi Arabistan
Suudi Arabistan 1-1 Uruguay (Dünya Kupası H Grubu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 03:11

Uruguay ile Suudi Arabistan, 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında 1-1 berabere kaldı.

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2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Giorgios Denis'in yönetimindeki Suudi Arabistan ile Marcelo Bielsa'nın ekibi Uruguay kozlarını paylaştı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. 

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Suudi Arabistan, Abdulelah Alamri'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 

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Uruguay ise aradığı golü 80. dakikada buldu. Maxi Araujo sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. 

Grubun bir diğer maçında Yeşil Burun Adaları ile İspanya sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı.

Uruguay, H Grubu'nun bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Suudi Arabistan: Al Owais, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al-Harbi, Abu Al-Shamat, Al Juwayr, Al Khaibari, Kanno, Al Brikan, Al Dawsari.

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Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo, Nunez, Vinas.

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#Dünya Kupası 2026#Uruguay#Suudi Arabistan

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