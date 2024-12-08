Sutopunda tarihi başarı! Galatasaray ve İzmir Büyükşehir, Dörtlü Final'de

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Sutopu branşında çok önemli bir başarının daha altına imza atıldı. Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Hırvatistan temsilcisi Jadran Split'i 14-9 yenen Galatasaray Zena, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan müsabakada Galatasaray Zena, ilk periyodu 6-0 önde tamamlarken ikinci periyotta da skoru 9-6 yaptı. Takımlar son periyoda 12-8 Galatasaray Zena üstünlüğüyle girerken, sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 14-9 galip ayrıldı.

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A Grubu'ndaki ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 12-10 mağlup olan Galatasaray Zena, ikinci mücadelesinde Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 26-3'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Jadran Split'i 14-9 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray Zena, bu sonuçla A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ardından Dörtlü Final'e yükselen diğer takım oldu.

Hırvatistan temsilcisinde Jelena Butic, 5 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Galatasaray Zena'da Dilara Buralı ve Lena Mihailovic, attıkları 4'er golle galibiyette önemli rol oynadı.