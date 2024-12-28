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Sutopu milli takımlarında yeni bir dönem başladı!

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#Sutopu#Türkiye#İstanbul
Sutopu milli takımlarında yeni bir dönem başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

14-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası 2. Lig maçları büyük deneyim kazandırdı.

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14-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Dünya Kupası 2. Lig müsabakaları, sutopunda Türkiye için bir dönüm noktası oldu.

Milli takımlarımız, erkeklerde 9., kadınlarda 7. sırayı alırken, 25 gol atan Selçuk Can Caner gol kralı, 32 gol kaydeden Kübra Kuş da gol kraliçesi oldu.

Organizasyonun kendileri için mükemmel bir deneyim olduğunu belirten Caner, “Ev sahibi olmanın gururuyla sahaya çıktık. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bu deneyimden çok şey öğrendik” dedi. Kuş ise “Sıralamada 7. bitirdik, ancak çeyrek finalde Almanya’ya tek golle kaybetmeseydik ilk 4’te yer alma şansımız vardı” diye konuştu.

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#Sutopu#Türkiye#İstanbul

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