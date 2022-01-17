Survivor'da Sercan Yıldırım'a büyük şok!

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Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken kazanan gönüllüler oldu ve ünlüler takımından iki isim yeni format gereği sürgün adasına gönderildi.

Ünlüler takımında sürgün adasına gönderilen ilk isim Birsen olurken ikinci isim de kullanılan oylarla belli oldu.

31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor yarışmasında takım arkadaşlarının oylarıyla sürgün adasına gönderilen ikinci isim oldu.

SÜRGÜN KAMPI ÇOK ZORLU

Sürgün kampının detaylarını paylaşan Acun Ilıcalı "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." sözleriyle sürgün adasının zorluklarını anlattı.