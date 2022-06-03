Survivor'da Nisa Bölükbaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Hull City hediyesi! Elleriyle çizdi...

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Survivor All Star'da yarışan Nisa Bölükbaşı, programın sunucusu ve İngiltere Championship takımı Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya kendi elleriyle yaptığı Hull City stadyumunun çizimini hediye etti.

Bilindiği üzere Nisa Bölükbaşı, Mayıs ayının başındaki büyük ödülde Gönüllüler takımıyla birlikte İngiltere'ye gitmiş ve Hull City'nin maçını izlemişti.

Dün akşam yayınlanan bölümde Nisa Büyükbaşı, Hull City taraftarlarının doldurduğu MKM Stadyumu'nu resmettiği tabloyu kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya hediye etti. Hull City resmi sosyal medya hesabından da bu anlar paylaşıldı ve Nisa'ya teşekkür edildi.

Hediye verilirken ortaya şu diyaloglar çıktı:

Nisa: Acun bey size bir sürprizim var. Aslında doğum gününüzde verecektim ama dokunulmazlık oylamaları vardı. Aday olurum ve oylamayı etkilerim diye vermek istememiştim. Şimdi vermek istiyorum.

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Acun Ilıcalı: Çok teşekkür ediyorum, çok naziksin. Benim için çok değerli bir hediye olacak. Şimdi verirsen çok mutlu olurum ve alabilirim.

Nisa Bölükbaşı: En sevdiğimiz ödül olduğu için size bunu yapmak istedim.

Acun Ilıcalı: Vay vay vay...

Nisa: En güzel hatıramız buydu. 8 arkadaşımla oraya gitmiştik. Sizi de ortamıza çizdim. Burada Premier Lig'e geçmişiz, Chelsea ile oynuyoruz. Tam da Petr Cech'e gol atmışız. Yani Hull City kazanıyor.

Acun Ilıcalı: Çok güzel bir hediye, çok beğendim. Kızlarım bana 'Baba sana hediye almak zor' derler ama güzel hediye almayı becerirler sağ olsunlar. Bu çok değişik ve özel bir hediye. Benim için de çok güzel hatırası olacak.

ŞOTA TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI

Gönüllüler takımı, Hull City maçının ardından teknik direktör Şota Arveladze ile buluşmuş, Gürcü hoca, yasak olmasına rağmen Süper Lig'de şampiyonun Trabzonspor olduğunu ağzından kaçırmıştı.

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Şota'nın yarışmacılarla sohbeti ve şampiyonluk haberini verdiği anlarda şu diyaloglar yaşanmıştı:

Hikmet: Hocam futbolcuyken Acun abi hiç röportaj yaptı mı sizinle?

Şota: Yok, karşılaştık sadece.

Acun Ilıcalı: Ben Beşiktaş'a bakıyordum

Şota: O Beşiktaş'a bakıyordu ama karşılaşıyorduk hep.

Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu o zaman.

Hikmet: Evet ama o kadro şampiyon olamadı.

Şota: Olamadı evet. Ama olsun şimdi oldular.

Hikmet: Oldular mı?

Şota: Oldular tabii, şimdi oldular.

Evrim: Olmuşlar.

Seda: Haberi verdiğiniz iyi oldu.

Şota: Olmaz mı! (Şaşkınlıkla Acun Ilıcalı'ya bakarak)

Seda: Teşekkür ederiz. Başka neler var? Türkiye'de neler oldu?

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Ogeday: Gerçek bir Trabzonsporlusunuz hocam.

Şota: Hayır ben bilmediğim için...

Evrim: Trabzonspor'un şampiyon olacağı 5. 6. haftada belliydi zaten.

Şota: Siz dönerken kimseye söylemeyin tamam mı?