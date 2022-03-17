Survivor'da gündem Galatasaray-Barcelona maçı! Acun Ilıcalı skoru açıklayınca...

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Survivor 2022'nin son bölümüne Galatasaray-Barcelona eşleşmesiyle ilgili yapılan yorumlar damga vurdu.

Acun Ilıcalı, konseyde UEFA Avrupa Ligi'nde iki takımın eşleştiğini açıkladı ve ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

'HULL CITY Mİ?'

Ilıcalı, "Galatasaray'ın eşleştiği takımı söylüyorum" derken yarışması Sema, "Hull City mi?" şeklinde soru yöneltti.



Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen Ardahan ise "Fenerbahçe mi?" Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz." dedi.

'BU BİR BAŞARI MI?'

Acun Ilıcalı, sarı-kırmızılıların Barcelona ile eşleştiğini ve İspanya'da oynanan karşılaşmanın 0-0 sona erdiğini açıkladı.

Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'nın "Bu bir başarı mı?" şeklinde yaptığı çıkış dikkat çekti.