Survivor'da Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında dikkat çeken diyalog

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Survivor All Star'da 4. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan gönüllü takımı, dokunulmazlık ve ödülün sahibi oldu.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, gönüllüler galip gelirken konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Konseyde dokunulmazlık oyunu hakkında itiraz bildiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." çıkışını yaptı.

Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını verdi.

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" dedi.

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Acun Ilıcalı ise Sercan Yıldırım'ın iddialı sözleri sonrası gelecekteki dokunulmazlık ve ödül oyununun futbol olacağını belirterek "Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.