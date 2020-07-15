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Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın ilginç isim hikayesi! Fenerbahçe...

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Survivor şampiyonu Cemal Can'ın ilginç isim hikayesi! Fenerbahçe...
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Survivor 2020'de aylardır süren savaşın galibi Gönüllüler Takımı'ndan Cemal Can Canseven oldu. Performansıyla herkesin takdirini kazanan Cemal Can Canseven'in hikayesi ortaya çıktı. Meğer Canseven'in ismi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'dan geliyormuş...

Survivor 2020'de şampiyonluğa uzanan Cemal Can Canseven'in, isminin hikayesi ortaya çıktı. Aylardır adada zorlu yaşam şartlarında mücadele eden ve performansıyla takdir toplayan Cemal Can'ın ikinci ismi Can Bartu'dan geliyor.

Cemal Can Canseven, isminin hikayesini böyle anlatıyor;

"Dedem 7 yaşında vefat etti. O yüzden Cemal ismini koymak istemişler. Babam fanatik Fenerbahçe taraftarı ve Can Bartu hayranı. Oradan Can geliyor ve Cemal Can oluyor. Cemal Can Canseven oluyor. Annem 'Çocuk çok zorlanır' demiş"

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Survivor şampiyonu Cemal Canın ilginç isim hikayesi Fenerbahçe...

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