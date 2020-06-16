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Haber Giriş: 16.06.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Survivor Aycan Yanaç'tan Muslera paylaşımı

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Galatasaraylı Muslera'nın talihsiz sakatlığı sonrası spor camiasından birçok destek mesajı geldi. Son olarak Survivor'da yarışan milli futbolcu Aycan Yanaç, Uruguaylı yıldızla ilgili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, Galatasaray kalecisi Muslera ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Aycan Yanaç Survivordan elenince olay oldu Fenerbahçe...
Aycan Yanaç Survivor'dan elenince olay oldu! 'Fenerbahçe...'

Spor dünyasından birçok isim tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınlarken; Fenerbahçe'yi sevdiğini her fırsatta dile getiren ve kadın takımı kurulması durumunda organizasyona dahil olacak ilk kişi olacağını bildiren Aycan Yanaç, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Muslera fotoğrafını kullanan Aycan, 'Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahalara dönmen ümidiyle' notunu bıraktı.

Survivor Aycan Yanaçtan Muslera paylaşımı

 

Survivor Aycan Yanaçtan Muslera paylaşımı

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