Survivor Aycan Yanaç'tan Muslera paylaşımı

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, Galatasaray kalecisi Muslera ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Spor dünyasından birçok isim tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınlarken; Fenerbahçe'yi sevdiğini her fırsatta dile getiren ve kadın takımı kurulması durumunda organizasyona dahil olacak ilk kişi olacağını bildiren Aycan Yanaç, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Muslera fotoğrafını kullanan Aycan, 'Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahalara dönmen ümidiyle' notunu bıraktı.

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