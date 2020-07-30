Survivor Aycan Yanaç paylaştı, Emre Belözoğlu şaşırttı!
Survivor yarışmacısı ve eski A Milli Kadın Futbol Takımı futbolcusu Aycan Yanaç, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi.
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı.Ancak kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu.
Daha önce Emre Belözoğlu, Survivor'da yarışmada Aycan Yanaç'ın eşi olmuştu.
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü, Aycan ile ilgili "Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan’ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe’nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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