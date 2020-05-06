Survivor Aycan Yanaç: 'Fenerbahçeliyim, takım kurulursa...'

Spor Arena | Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında gönül verdiği takımı açıkladı.

Ağabeyinden dolayı futbolcu olmaya karar verdiğini belirten Aycan Yanaç, futbola onun yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.



KADIN TAKIMI KURULURSA BANKO OYUNCUSU OLURUM

Fenerbahçeli olduğunu ve kendisini başka bir takımda göremediğini söyleyen Yanaç, "Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko futbolcusu ben olurum." şeklinde konuştu.

Sahada hırslı bir yapısı olduğundan söz eden Yanaç, "Maç esnasında haksızlığa uğrarsam hakemlerle de konuşurum." ifadelerini kullandı.

ALEX, RONALDO, EMRE...

İzleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı.

Aycan, bu esnada Sercan Yıldırım'ın kendisini hatırlatması üzerine esprili bir şekilde 'Bir de Sercan Yıldırım' yanıtını verdi.