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Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'a kötü haber! Fenerbahçe'nin ardından bir hayali daha sona eriyor

#Aycan Yanaç#Fenerbahçe#Aycan Yanaç Fenerbahçe
Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaça kötü haber Fenerbahçenin ardından bir hayali daha sona eriyor

Fenerbahçe sevgisiyle tanınan futbolcu Aycan Yanaç, Survivor yarışmasında da ayrılma noktasında. Bir dönem milli takım formasını da terleten Aycan Yanaç'a sarı lacivertli takımın kadın takımı kurulmasına rağmen kapı açılmadı. Bu hayali gerçekleşmeyen Aycan'a bir kötü haber de Acun Ilıcalı'dan geldi.

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Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Gaziantep ekibi ALG Spor ile anlaşan fakat buradaki macerası son bulan Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali bir türlü gerçekleşmedi.

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımını resmen kurarken "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" diyen Aycan'a herhangi bir teklif gelmedi. Sonraki süreçte futbola ara veren ve Survivor All Star'ın yolunu tutan Aycan Yanaç'ın buradaki macerası da pek uzun sğürmeyecek gibi gözüküyor.

Yarışmanın ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

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Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi.

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Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:

 "Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim."

FENERBAHÇE HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Fenerbahçe sevgisiyle bilinen futbolcu Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti. Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi.

Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Aycan Yanaç Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil olmuştu.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Sarı-Grili takım ile dostane bir şekilde yollarını ayıran Aycan Yanaç, 2022 Survivor All Star'da boy göstermeye hazırlanırken Gaziantep Algspor, başarı ve destek açıklamasında bulundu.

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Gaziantep Algspor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç'ın sarı-grili takıma emeklerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman destekçisi olacaklarını ve Algspor kapılarının her zaman kendisine açık olduğunu söyledi. “

Kadın futbolunun tanıtımına katkısı oldu”

Gaziantep ALGSPOR, Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç'a 2022 Survivor All Star'da başarılar dileyerek, "Aycan Yanaç kariyeri ile ilgili bir karar alarak 2022 Survivor All Star'a katılmak istediğini belirtti. Kendisine başarılar diliyoruz, Gaziantep olarak her zaman kendisinin destekçisi olacağız. Aycan Yanaç, kulübümüze önemli hizmetler vermiştir. En önemlisi kadın futbolunun tanıtımına önemli katkı sağladı. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz, Algspor'un kapısı her zaman kendisine açık olacaktır" diye konuştu.

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