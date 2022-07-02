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Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu

#Fenerbahçe#Merve Aydın#Survivor
Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın Galatasaraydan sonra Fenerbahçeye transfer oldu

Survivor 2021'de mücadele eden ve geçen sezonu Galatasaray'da geçiren milli basketbolcu Merve Aydın Fenerbahçe Safiport'a transfer oldu.

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Survivor 2021'e ünlüler takımı üyesi olarak giren ve 19. hafta adaya veda eden milli basketbolcu Merve Aydın, geride kalan sezonu Galatasaray'da geçirmişti.

28 yaşındaki Merve Aydın, Fenerbahçe Safiport'a transfer oldu.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Milli oyun kurucu Merve Aydın (1.74-1994) ile anlaşmaya varmıştır. Sezon başında takıma katılacak olan başarılı oyun kurucu, tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kadın Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek. Merve Aydın’a ‘Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin’ diyor, çubuklu forma altında zaferlerle dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Merve Aydın Kimdir?

Basketbol kariyerine Mersin BŞB'de başlayan Merve Aydın, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay BŞB takımlarında oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda Fransa’nın Nantes Reze Basket takımına katıldı. 2020-21 sezonunda ise İspanya’da Nissan Al-Qazeres Extremadura forması giydi. Milli takımımızın da formasını başarıyla terleten Merve Aydın’ın kariyerinde iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile iki U20 Avrupa Şampiyonası bronz madalyası bulunmaktadır.

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Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın Galatasaraydan sonra Fenerbahçeye transfer oldu

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#Fenerbahçe#Merve Aydın#Survivor

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