Sürpriz transfer hamlesi! Emre Mor ezeli rakibin radarında

Haberin Devamı

Trabzonspor, Papara Park’ta Kocaelispor’u mağlup ederek sezona başladı. Bordo-Mavililer özellikle ilk yarıda önde basan, daha hareketli oynamaya çalışan bir takım olarak gözükse de, orta sahadaki sıkıntı net şekilde dikkat çekti.

2 TAKVİYE İSTİYOR

Merkezde Folcarelli-Okay ikilisini görevlendiren Fatih Tekke, Folcarelli’den beklediği verimi alsa da Okay etkisiz bir maç çıkardı. Hamsik’ten bu yana merkezde yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan Fırtına, bu bölgeye 2 transfer planlamasına rağmen yaz döneminde henüz hocanın istediği takviyeyi gerçekleştiremedi.

ANDRE ALMEIDA DURMA NOKTASINDA

Puertas, Saul, Marcelino Nunez gibi pek çok oyuncuya gitmesine rağmen hiçbirini ikna edemeyen Trabzonspor’da, teknik direktör Fatih Tekke de maçın ardından eksiklere net şekilde dikkat çekti ve “Orta sahaya mümkünse 3 transfer istiyorum” dedi. Bordo-Mavili yönetim ilk etapta merkeze mutlaka 2 oyuncu almayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Bu noktada görüşmeleri hızlandırma ve mevcut imkanları biraz daha zorlama kararı alan başkan Ertuğrul Doğan, bir an önce hocanın istediği profillere uygun net isimleri takıma kazandırmayı hedefliyor. Valencia forması giyen Andre Almeida konusunda yoğun uğraş veren ve 6 milyon Euro bonservise kadar çıkan Trabzonspor, İspanyol ekibinin 8 milyon Euro’dan inmemesi üzerine frene bastı. Şimdilik bu transfer görüşmeleri tıkandı gibi duruyor.

OUNAHI İÇİN KİRALIK TEKLİFİ

Daha önce de istenen Azzedine Ounahi için yeni girişim yapılması bekleniyor. Bonservisi Marsilya’da bulunan Faslı yıldız futbolcunun kiralık artı satın alma opsiyonuyla transferi planlanıyor. Fransız kulübü ise direkt oyuncusunu satmak istiyor. Fakat bonservis beklentileri 10 milyon Euro civarında.

EMRE MOR SÜRPRİZİ

Fenerbahçe’den ayrılacak olan Emre Mor ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü. Bonservis problemini kendisi çözecek olan 28 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer’e teklif edildiği belirtilirken, Fatih Tekke’nin kararına göre bu transferini durumu netleşecek. Kanat rotasyonunda ilk planda Zubkov-Olaigbe var. Fakat hem Nwakaeme hem de Visca’nın ilerleyen yaşları nedeniyle bu bölgeye hızlı ve yerli bir ismin daha alınabileceği öğrenildi.

Haberin Devamı