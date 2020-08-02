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Haber Giriş: 02.08.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Sürpriz tekne turu! Nwakaeme ve Acun Ilıcalı...

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Sürpriz tekne turu! Nwakaeme ve Acun Ilıcalı...
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Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile tekne gezintisine çıktı.

Tatilini Türkiye'de yapmayı tercih eden Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın teknesinde tura çıktı.

Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın çoğunluk hissesini satın alarak futbol dünyasına giriş yapmıştı.

Anthony Nwakaeme ise geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yapmıştı.

Sürpriz tekne turu Nwakaeme ve Acun Ilıcalı...

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