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Sürpriz! Lille, Galatasaray'dan istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Jankat Yılmaz#Galatasaray Kaleci
Sürpriz Lille, Galatasaraydan istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 08:21

Son olarak Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Lille, sürpriz bir hamleye imza atıyor.

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Lille, Galatasaray karşısında sahadan eli boş ayrıldı ama masadan boş dönmek istemiyor! Fransız kulübü transferde rotayı Aslan’ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz’a çevirdi.

Sürpriz Lille, Galatasaraydan istiyor

TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Sarı Kırmızılı kulüpte düzenli süre almakla ilgili sorunları olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Jankat ile Lille arasında bir transfer görüşmesi gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sürpriz Lille, Galatasaraydan istiyor

Daha önce Berke Özer’i renklerine bağlayıp kaleyi teslim eden Fransız kulübü, bu kez de Jankat’la geleceğe yatırım yapmak istiyor.

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Sürpriz Lille, Galatasaraydan istiyor

Hatırlanacağı üzere Lille daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’li kadrosuyla PSG’nin önünde lig şampiyonu olmayı başarmıştı.

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#Galatasaray#Jankat Yılmaz#Galatasaray Kaleci

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