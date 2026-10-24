Sürpriz! Lille, Galatasaray'dan istiyor

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Lille, Galatasaray karşısında sahadan eli boş ayrıldı ama masadan boş dönmek istemiyor! Fransız kulübü transferde rotayı Aslan’ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz’a çevirdi.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Sarı Kırmızılı kulüpte düzenli süre almakla ilgili sorunları olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Jankat ile Lille arasında bir transfer görüşmesi gerçekleştiği ortaya çıktı.

Daha önce Berke Özer’i renklerine bağlayıp kaleyi teslim eden Fransız kulübü, bu kez de Jankat’la geleceğe yatırım yapmak istiyor.

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Hatırlanacağı üzere Lille daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’li kadrosuyla PSG’nin önünde lig şampiyonu olmayı başarmıştı.