Sürpriz iddia! Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü

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Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Rus gazeteci Maksim Nikitin, Spartak Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Galatasaray'ın ciddi ilgi gösterdiğini öne sürdü.
Nikitin, Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes transferi için temasların gerçekleştiğini belirtti.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.