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Sürpriz iddia! Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Gedson
Sürpriz iddia Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 14:38

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi geldi. İşte ayrıntılar...

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Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sürpriz iddia Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü

Rus gazeteci Maksim Nikitin, Spartak Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Galatasaray'ın ciddi ilgi gösterdiğini öne sürdü.

Sürpriz iddia Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü

Nikitin, Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes transferi için temasların gerçekleştiğini belirtti.

Sürpriz iddia Galatasaray, Gedson Fernandes için görüştü

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TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.

 

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#Galatasaray#Transfer#Gedson

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