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Sürmeneli ve Çakıroğlu madalya için ringde

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#Paris2024#Olimpiyat#Çakıroğlu
Sürmeneli ve Çakıroğlu madalya için ringde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Kadınlar boksta en büyük madalya umutlarımız 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, bugün çeyrek final maçlarına çıkacak.

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Son olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile, Çakıroğlu da Fin Pihla Kaivo-Oja ile mücadele edecek. Sporcularımız maçlarını kazandıkları takdirde yarı finale yükselecek ve bronz madalyayı garantileyecek.

Esra madalyaya koşuyor

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 57 kilo boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, madalya koşusunu sürdürüyor. Son 16 turunda dün Tunuslu Khouloud Hlimi’yi 5-0 yenen Kahraman, adını çeyrek finale yazdırdı. Boksörümüz, çeyrek final maçını yarın yapacak.

Tokyo 2020'de de karşılaşmıştık

Karşılaşma sonrası duygularını TRT’ye anlatan Esra Yıldız Kahraman, “Güzel bir maçtı. Mutluyum, gururluyum. Rakibim benden yaşça büyük ve tecrübeli bir boksör, Tokyo 2020’de de dövüşmüştük. Burada hedefimiz şampiyonluk. İnşallah takım olarak 4 tane altın madalyayla Türkiye’ye dönmeyi düşünüyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin bizden” diye konuştu.

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Gazoz-Gökkır ikilisi son 16'da kılpayı elendi

Okçulukta karışık takımda Mete Gazoz-Elif Berra Gökkır ikilisi, son 16 turunda elendi. Japon Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisiyle karşılaşan Gazoz ve Gökkır, 5-4 yenildi. İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38’le eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, 40-36 aldı. Final seti 19-19 berabere sonuçlanırken Japonya, ‘merkeze yakın ok’ avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Yelkencilerimiz ilk 10'a giremedi

Yelkende, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. İlk yarışı 14., ikinciyi 9. sırada bitiren Çınar-Nalbantoğlu ikilisi, genel sıralamada 13. oldu. 19 ülkenin katıldığı 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10’a girenler madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak. İLCA 7’de yarışan Yiğit Yalçın Çıtak ise ikinci günü genel klasmanda 18. tamamladı.

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#Paris2024#Olimpiyat#Çakıroğlu

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