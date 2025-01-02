Suriye'de görülen Orduspor takım otobüsü için açıklama geldi

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TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün, Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.