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Suriye'de görülen Orduspor takım otobüsü için açıklama geldi

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#Suriye#Orduspor#Orduspor FK Otobüsü
Suriyede görülen Orduspor takım otobüsü için açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 17:34

Sosyal medyada Orduspor FK takım otobüsünün Suriye’de görüldüğüne dair paylaşılan görüntülere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu otobüsün 2 hafta önce satıldığı belirtildi.

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TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün, Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Suriyede görülen Orduspor takım otobüsü için açıklama geldi

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#Suriye#Orduspor#Orduspor FK Otobüsü

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