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SUPERBOWL 2025 || Super Bowl 2025 ne zaman, Türkiye'de saat kaçta, hangi kanalda izlenebilecek?

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SUPERBOWL 2025 || Super Bowl 2025 ne zaman, Türkiyede saat kaçta, hangi kanalda izlenebilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:14

Super Bowl 2025 ile yine ihtişamlı bir gösteri sporseverlerle buluşacak. Her yıl ABD'de düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl, bu yıl da ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Peki, Super Bowl 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Super Bowl, bu yıl da ünlü isimleri sahneye çıkaracak. Super Bowl bu yıl 10 Şubat Pazartesi günü TSİ 01.30'de ekranlara gelecek. Organizasyon S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. Organizasyonun detayları ise şu şekilde olacak;

Super Bowl devre arası şovunun yıldızı bu yıl Kendrick Lamar olacak. Ancak Kendrick Lamar'a SZA da eşlik edecek.

SUPER BOWL NEREDE OYNANACAK?

Super Bowl LIX bilindik bir mekanda gerçekleşecek; zira New Orleans'taki Caesars Superdome, yaklaşan maça ev sahipliği yapacak.

Superdome, NFL tarihindeki diğer tüm stadyumlardan daha fazla sayıda, daha önce yedi Super Bowl'a ev sahipliği yaptı. Superdome'un inşasından önce New Orleans'ta üç Super Bowl daha oynanmıştı.

SUPER BOWL DEVRE ARASI GÖSTERİSİ BELLİ OLDU MU?

Bu sezonun Super Bowl devre arası şovunun başrolünde hip hop süperstarı Kendrick Lamar yer alacak.

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Lamar bir açıklamada, "Rap müzik hala bugüne kadarki en etkili türdür," diyerek, "Ve ben dünyaya nedenini hatırlatmak için orada olacağım. Doğru olanı buldular." açıklamasında bulundu.

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