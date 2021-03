SUPER SMASH BROS. ULTIMATE’da yeni karakter PYRA/MYTHRA

5 Mart Cuma gününden itibaren Xenoblade Chronicles 2'den Pyra / Mythra, Nintendo Switch’e özel Super Smash Bros. Ultimate kadrosuna resmen katılacak. Bu dövüşçü, yeni bir sahne ve Xenoblade Chronicles 2'den çeşitli müzik parçalarını da içeren Challenger Pack 9 DLC'nin bir parçası. Super Smash Bros. serisinin yönetmeni Masahiro Sakurai tarafından sunulan bir videoda yeni eklenen dövüşçünün hareketleri anlatıldı. Yeni Cloud Sea of Alrest sahnesine ayrıntılı bir bakış da sunuldu.

Xenoblade Chronicles 2'de Pyra, efsanevi bir Kılıç, ana karakter Rex için yaşayan bir silahtır. Rol yapma oyunundaki bir dizi dramatik olaydan sonra Mythra, Pyra'nın içinde mühürlenmiş başka bir karakter olarak tanıtıldı. Oyunda kader ile birbirine bağlanan iki karakter, Super Smash Bros. Ultimate savaş alanında da birbirine bağlı.

Pyra ve Mythra teknik olarak seçim ekranında bir dövüşçüdür, ancak oyuncular savaş sırasında istedikleri zaman aralarında geçiş yapabilirler. Pyra güç konusunda uzmanlaşırken, Mythra hızda üstündür. Oyuncular, iki dövüşçü arasında geçiş yaparak, Pyra'yı kullanarak güçlü yeteneklerle saldırabilir ve Mythra ile savaş alanında hızla sıçrayabilirler. Bu stratejik ikili dans, Pyra / Mythra'yı Super Smash Bros. Ultimate serisinde benzersiz bir dövüşçü yapar.

Oyuncuların Challenger Pack 9'da alacakları yeni sahne, Xenoblade Chronicles 2'deki en tanınmış ortamlardan birine dayanan Cloud Sea of Alrest olarak adlandırılır. Sahne, Sea of Clouds’da yüzen devasa bir yaratık olan Azurda’nın sırtında kuruludur. Azurda dünyayı dolaşırken oyuncular, uçan gemiler, Titanlar ve geniş krallıklar da dahil olmak üzere Xenoblade Chronicles 2'den tanıdık manzaraları görecek. Xenoblade Chronicles 2'den karakterler de görünecek, bu nedenle oyunun hayranları, kimin çıkacağını görmek için her zaman tetikte olmalı.

Şu anda, Super Smash Bros. Ultimate, Xenoblade Chronicles 2'den üç şarkı içeriyor, ancak Challenger Pack 9'u indirdikten sonra bu sayı 19'a yükseliyor. Ek olarak, Pyra / Mythra ile birlikte GHOSTS 'N GOBLINS serisinden Arthur’un miğfer ve zırhı, MONSTER HUNTER serisinden Rathalos Zırhı ve Miğferi ve Hunter Zırhı ve Miğferi dahil yeni ücretli Mii Fighter kostümleri de çıkıyor.