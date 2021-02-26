Super Smash Bros. Ultimate’a Pyra ve Mythra geliyor

Super Smash Bros. Ultimate’ın bir sonraki DLC (indirilebilir içerik) karakterleri Pyra ve Mythra’nın ne zaman çıkacağı 4 Mart’ta duyurulacak.

Geçtiğimmiz hafta Nintendo Direct’te Pyra ve Mythra karakterlerinin tanıtılmasının ardından oyuncular merakla karakterlerin oyuna ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Sunum 4 Mart Perşembe günü 14:00’da (GMT saat dilimine göre) gerçekleşecek ve diğer DLC karakter tanıtımlarında olduğu gibi 35 dakika uzunluğunda olması bekleniyor.

Pyra ve Mythra birlikte, Fighters Pass 2’ye eklenecek dördüncü DLC karakterleri olacak.