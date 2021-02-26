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Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Super Smash Bros. Ultimate’a Pyra ve Mythra geliyor

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Super Smash Bros. Ultimate’a Pyra ve Mythra geliyor
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Nintendo, 4 Mart’ta Super Smash Bros. Ultimate’ın bir sonraki DLC (indirilebilir içerik) karakterleri Pyra ve Mythra’nın ne zaman çıkacağını duyuracak.

Super Smash Bros. Ultimate’ın bir sonraki DLC (indirilebilir içerik) karakterleri Pyra ve Mythra’nın ne zaman çıkacağı 4 Mart’ta duyurulacak.

Geçtiğimmiz hafta Nintendo Direct’te Pyra ve Mythra karakterlerinin tanıtılmasının ardından oyuncular merakla karakterlerin oyuna ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Sunum 4 Mart Perşembe günü 14:00’da (GMT saat dilimine göre) gerçekleşecek ve diğer DLC karakter tanıtımlarında olduğu gibi 35 dakika uzunluğunda olması bekleniyor.

Pyra ve Mythra birlikte, Fighters Pass 2’ye eklenecek dördüncü DLC karakterleri olacak.

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