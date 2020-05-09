Süper Piyango'da 500 bin TL, Misli.com üyesine çıktı! Yeni biletler burada...
Süper Piyango, süper fırsat her akşam 22:15'te sizleri bekliyor! Biletler 3 TL, her akşam 500 bin TL kazanma fırsatı sizlerle...
Bu bir ilandır
Milli Piyango'nun sanal bayiiler için özel olarak çıkardığı "Süper Piyango" adlı oyun, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Bir bilet sadece 3 TL ve her akşam 22:15'te yapılan çekilişle 500 bin TL kazanma fırsatı sizleri bekliyor...
8 Mayıs Cuma akşamı yapılan çekilişte ise büyük ikramiye Misli.com'dan biletini alan bir talihliye çıktı!
#676241 numaralı biletin sahibi 500 bin TL kazandı, sen de kazanabilirsin...
Süper Piyango'da ayrıca 5 kişiye de 10'ar bin TL ikramiye de veriliyor, kazanan talihli siz olabilirsiniz!
Hemen buraya tıkla Misli.com'a üye ol, Süper Piyango ile kazanma fırsatını kaçırma!
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