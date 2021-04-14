Super Mario’ya ait film posterleri paylaşıldı

Yeni Super Mario filmine dair bazı Facebook sayfalarında posterler paylaşılmaya başlandı. Ancak paylaşılan posterler hayran yapımı mı yoksa sızan resmi posterler mi henüz bilinmiyor. Posterlerde filmin çıkış tarihi de önümüzdeki seneyi işaret ediyor. Gün ve ay olarak tam bir tarih verilmiş olmamasına rağmen tahminler bir seneye kalmadan filmin çıkacağı yönünde. Detaylı açıklamanın 2021 senesi içinde verilmesi bekleniyor.

2020’de Nintendo’nun paylaştığı yıllık dokümantasyonda Super Mario filmine değinildi ve bir CGI filminden bahsedildi. Belgelere göre “süreç iyi bir şekilde ilerliyor” ve film 2022 senesinde çıkacak. İne aynı açıklamalarda Nintendo’nun Super Mario’ya ait farkı projeler üstünde çalıştığına da değinilmişti. Bu da sadece bir filmle kısıtlı kalınmayacağına işaret ediyor.

Ancak şu anda hayranların odağı çıkacak filmde.