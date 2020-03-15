Süper maçlarda Hürriyet farkı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak kritik karşılaşmalarda yaşanacak tüm gelişmeler, en güzel fotoğraflar ve özel haberler yarın Hürriyet’te...

Futbolseverler Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesiyle ilgili en sağlıklı yorumları her zaman olduğu gibi Hürriyet’in deneyimli yazarlarının kaleminden okuyacak.