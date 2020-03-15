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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Süper maçlarda Hürriyet farkı!

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Süper maçlarda Hürriyet farkı!
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Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzon-Başakşehir maçlarını usta yazarlar yorumlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak kritik karşılaşmalarda yaşanacak tüm gelişmeler, en güzel fotoğraflar ve özel haberler yarın Hürriyet’te...

Futbolseverler Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesiyle ilgili en sağlıklı yorumları her zaman olduğu gibi Hürriyet’in deneyimli yazarlarının kaleminden okuyacak.

Süper maçlarda Hürriyet farkı

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