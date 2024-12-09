Süper Lig'in zirvesinde puan farkı açıldı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2
TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Göztepe-Adana Demirspor: 3-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
ikas Eyüpspor- Reeder Samsunspor: 3-0
Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 2-0
Net Global Sivasspor-Galatasaray: 2-3
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0
Puan durumu:
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|14
|12
|2
|0
|38
|15
|23
|38
|2.FENERBAHÇE
|14
|10
|2
|2
|36
|13
|23
|32
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|29
|4.İKAS EYÜPSPOR
|15
|7
|5
|3
|24
|15
|9
|26
|5.BEŞİKTAŞ
|14
|7
|4
|3
|23
|15
|8
|25
|6.GÖZTEPE
|14
|7
|3
|4
|27
|20
|7
|24
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|14
|6
|4
|4
|24
|18
|6
|22
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|15
|5
|4
|6
|17
|22
|-5
|19
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|6
|1
|7
|15
|21
|-6
|19
|10.GAZİANTEP FK
|14
|5
|3
|6
|20
|21
|-1
|18
|11.NET GLOBAL SİVASSPOR
|15
|5
|3
|7
|20
|25
|-5
|18
|12.ONVO ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|26
|-8
|18
|13.TRABZONSPOR
|14
|3
|7
|4
|20
|18
|2
|16
|14.KASIMPAŞA
|14
|3
|7
|4
|18
|21
|-3
|16
|15.BELLONA KAYSERİSPOR
|14
|3
|6
|5
|15
|25
|-10
|15
|16.CORENDON ALANYASPOR
|14
|3
|5
|6
|12
|18
|-6
|14
|17.SİPAY BODRUM FK
|14
|3
|2
|9
|10
|21
|-11
|11
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|1
|5
|8
|12
|23
|-11
|8
|19.ADANA DEMİRSPOR
|14
|0
|2
|12
|10
|34
|-24
|2
16. hafta
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)