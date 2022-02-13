Süper Lig'in zirvesinde kritik maç! Trabzon-Konya maçına Misli.com'da SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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TRABZONSPOR

Galatasaray sonrası Kasımpaşa'yı da yenen Trabzonspor, 1 maç fazlası ve 9 puan farkla liderliğini korudu.

Bordo-mavili ekipte Bruno Peres cezalı, Fode Koita sakat. Peres'in cezası sonrası Dorukhan Toköz sağ beke geçecek, orta alanda Manolis Siopis izleyeceğiz.

Uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Marek Hamsik'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Slovak yıldız sakatlığı nedeniyle son 3 lig maçında görev yapamamıştı.

Siopis'in orta alandaki partnerleri Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir olacak.

Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme forma giyecek. Hafta arası oynanan kupa maçıyla Trabzonspor formasına "merhaba" diyen Jean Evrard Kouassi kenarda bekleyecek.

KONYASPOR

Son 8 lig maçının 7'sini kazanan ve lider Trabzonspor'u amansız bir şekilde takip eden Konyaspor'un deplasman kafilesinde göz çarpan bir eksik yoktu; İlhan Palut'un tek sıkıntısı 120 dakika süren ve sonunda kaybettikleri kupa maçı...

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Kadronun önemli parçalarından Abdülkerim Bardakcı, Nejc Skubic ve Soner Dikmen ile sakatlığını yeni atlatan Sokol Cikalleshi, Fatih Karagümrük karşısında dinlendirildi.

Palut'un Abdülkerim, Skubic ve Soner'i yeniden ilk 11'e alması bekleniyor. Cikalleshi maçın gidişatına göre süre alacak.

Arnavut santrforun yokluğunda hücum merkezinde forma şansı bulan Ahmed Hassan, hem ligde hem de kupada gollerini arka arkaya sıraladı. Beşiktaş ve Altay maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Mısırlı, Fatih Karagümrük karşısında da 2 gol buldu.

Ahmed Hassan'a kanatlardan destek verecek 2 formaya 3 aday var: Amilton, Konrad Michalak ve Zymer Bytyqi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 9 gol)

- Konyaspor'un ligde oynadığı son 10 maçın tamamında ilk yarılar dengede "İYX" sonuçlandı.

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Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,73 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,91'den oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,60 iken Misli.com'da 1,72!

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%51'lik kesim liderin kendi sahasında, hınca hınç dolması beklenen tribünler önünde 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor...