Süper Lig'in zirvesinde dev maç! İddaa oynayanların %24'ten fazlası...

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TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, hafta arası erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenip Süper Lig'de averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Malatya'da sakatlanıp oyundan çıkan Alexander Sörloth'un durumunun iyi olduğu ve son kontrollerine Başakşehir maçından önce bakılacağı belirtildi.

Sağ bek Joao Pereira iyileşti, onun yokluğunda forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı.

Devre arasında takıma katılan Guilherme de sarı kart cezalısı olduğu için zirvede nefesleri kesecek maçta takımını yalnız bırakacak.

Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında FC Kopenhag'ı 1-0 yenip bizleri gururlandıran Başakşehir ise, geçtiğimiz hafta ligde Göztepe'yi 3-0 yenmişti.

Perşembe günkü maçta sakatlanan Enzo Crivelli'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Farklı Göztepe galibiyetinde kırmızı kart gören Alexandru Epureanu da Trabzon'daki kritik maçta forma giyemeyecek.

TD Okan Buruk, Crivelli yerine hafta arası Robinho hamlesi yapmıştı. Epureanu'nun yokluğunda ise Skrtel'in partneri de Carlos Ponck olabilir.

Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 9 Süper Lig maçında Trabzonspor'un galibiyeti bulunmuyor. Özer Hurmacı, Sefa Yılmaz ve Mehmet Ekici'nin golleriyle Trabzonspor'un son galibiyeti 1.855 gün önce 3-2'lik skorla gelmişti. (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Trabzonspor'un ligdeki son 5 maçının tamamı "KG VAR" bitti, 4'ünde "2.5 ÜST" tercihi de kazandırdı.

- Başakşehir'in ligdeki son 12 maçının 9'unda karşılıklı gol izledik. Son 10 maçın ise 7'si "2.5 ÜST" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyeti!

Üyelerin %24'ten fazlası bordo-mavililerin evinde hata yapmayacağını düşünüyor.

%17'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Şampiyonluk yolundaki kritik viraj bu maçta alınacak. Trabzonspor'un galibiyete yakın olduğunu ve ev sahibi takımın çifte şansının yüksek ihtimal olacağı düşüncesindeyim. "1,0 Çifte Şans" oynanabilir.

Başakşehir'de Crivelli'nin sakatlığı, Trabzonspor'da ise Sörloth'un iyileşmesi maçın skoruna doğal olarak yansıyacaktır.

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Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor!

