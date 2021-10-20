Süper Lig'in Yunan kralı Anastasios Bakasetas

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi.Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi.#Kovid Aşısı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Vodafone Parkta inanılmaz detay Meğer ilk 2 gol maçtan önce...Vodafone Park'ta inanılmaz detay! Meğer ilk 2 gol maçtan önce...#Beşiktaş
Bu kaleme dikkat İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyorBu kaleme dikkat! İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyor#Dolgu Kalemi
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir BayraktarVazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar#Özdemir Bayraktar
Türk basını çınarını kaybetti Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydıTürk basını çınarını kaybetti! Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydı#Sami Kohen
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Yollarda Ferrari’yle uçacakYollarda Ferrari’yle uçacak#Yağmur Sarıoğlu
Kılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesiKılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesi#Kemal Kılıçdaroğlu
O geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı: Yakası kan içindeydiO geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı: Yakası kan içindeydi!#Ozan Güven
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig'in Yunan kralı Anastasios Bakasetas

#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Süper Lig
Süper Ligin Yunan kralı Anastasios Bakasetas

Trabzonspor’da Bakasetas ilk 9 haftalık performansı ile ‘Kuzey’in Kralı’ Sörloth’u tahtından indirdi. İlk 9 haftada attığı 7 golle hem Fırtına’nın liderliğe çıkmasında büyük rol oynayan hem de krallığa yükselen Yunan futbolcu, 2019-20’de 24 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Alexander Sörloth’un aynı dönemdeki 6 gollük performansını geride bıraktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe karşısında ağları 2 kez havalandırarak Trabzonspor’un liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Anastasios Bakasetas hem gol krallığı yarışında zirveye çıktı hem de 2019-20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Alexander Sörloth’un ilk 9 haftalık performansını geride bıraktı.

Namağlup devam ediyor

Bordo mavili forma ile sezonu kral olarak tamamlayan 5. isim olarak tarihe geçen ‘Kuzey’in Kralı’ lakaplı Sörloth, 2019-20’nin ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Bakasetas ise aynı dönemde 7 kez bu sevinci yaşadı. Yine Sörtloth’lu sezonda da Fırtına ilk 9 haftada
19 gol atarken topu 12 kez ağlarında görmüş, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile aynı periyodu 16 puanla 4. sırada geçmişti. Bu yıl ise yoluna namağlup devam eden Trabzon 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan topladı, attığı 19 gole karşılık 9 kez topu ağlarında gördü.

Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor

İlgili Haber:Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor

Bu sezon 2 kez duble yaptı

Haberin Devamı

Bakasetas, ligin ilk haftasında deplasmanda 5-1 kazandığı Yeni Malatya ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Sivasspor maçlarında 1’er gol attı. 5. haftada İstanbul’da 1-0 biten Kasımpaşa mücadelesinde takımın tek golünü kaydeden Yunan futbolcu, 8. haftada yine deplasmanda 2-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 golü de atan isimdi. Bakasetas, son olarak Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırarak bu sezon 2. kez duble yaptı.

21 PUANIN 15’İNDE İMZASI VAR

Sörloth’un 2019-20 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak12 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, Bakasetas’ın gol attığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı. Trabzonspor bu sezon ligde 19 kez fileleri havalandırırken, 7 gol, 3 asisti bulunan Bakasetas gollerin yüzde 53’üne direkt katkı verdi.

Dikkat çeken yorum Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...

İlgili Haber:Dikkat çeken yorum! 'Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...'

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ İSE 12 MİLYON EURO

Bakasetas, Trabzon’daki performansıyla piyasa değerini de katladı. Yunan futbolcunun geçen sezonun devre arasında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1 yıl geçmeden 10 milyon Euro’ya yükseldi. 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 12 milyon Euro.

NWAKEME GÖZTEPE’YE KARŞI YOK RİZE BELİRSİZ

Haberin Devamı

F.Bahçe maçınnda sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin dün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edildi. Göztepe maçını kaçıracak Nijeryalı futbolcu için hedef Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmek olacak.

7-  Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas.

10- Bakasetas Giresun (5) ve Rize’den daha çok gol attı. Asistleri de sayıldığında 10 gole katkı ile 9’ar gollü Y.Malatya. Göztepe ve Kasımpaşa’yı da solladı. 

Haberin Devamı

Süper Ligin Yunan kralı Anastasios Bakasetas

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu