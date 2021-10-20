Süper Lig'in Yunan kralı Anastasios Bakasetas

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Fenerbahçe karşısında ağları 2 kez havalandırarak Trabzonspor’un liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Anastasios Bakasetas hem gol krallığı yarışında zirveye çıktı hem de 2019-20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Alexander Sörloth’un ilk 9 haftalık performansını geride bıraktı.

Namağlup devam ediyor

Bordo mavili forma ile sezonu kral olarak tamamlayan 5. isim olarak tarihe geçen ‘Kuzey’in Kralı’ lakaplı Sörloth, 2019-20’nin ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Bakasetas ise aynı dönemde 7 kez bu sevinci yaşadı. Yine Sörtloth’lu sezonda da Fırtına ilk 9 haftada

19 gol atarken topu 12 kez ağlarında görmüş, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile aynı periyodu 16 puanla 4. sırada geçmişti. Bu yıl ise yoluna namağlup devam eden Trabzon 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan topladı, attığı 19 gole karşılık 9 kez topu ağlarında gördü.

Bu sezon 2 kez duble yaptı

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Bakasetas, ligin ilk haftasında deplasmanda 5-1 kazandığı Yeni Malatya ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Sivasspor maçlarında 1’er gol attı. 5. haftada İstanbul’da 1-0 biten Kasımpaşa mücadelesinde takımın tek golünü kaydeden Yunan futbolcu, 8. haftada yine deplasmanda 2-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 golü de atan isimdi. Bakasetas, son olarak Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırarak bu sezon 2. kez duble yaptı.

21 PUANIN 15’İNDE İMZASI VAR

Sörloth’un 2019-20 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak12 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, Bakasetas’ın gol attığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı. Trabzonspor bu sezon ligde 19 kez fileleri havalandırırken, 7 gol, 3 asisti bulunan Bakasetas gollerin yüzde 53’üne direkt katkı verdi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ İSE 12 MİLYON EURO

Bakasetas, Trabzon’daki performansıyla piyasa değerini de katladı. Yunan futbolcunun geçen sezonun devre arasında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1 yıl geçmeden 10 milyon Euro’ya yükseldi. 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 12 milyon Euro.

NWAKEME GÖZTEPE’YE KARŞI YOK RİZE BELİRSİZ

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F.Bahçe maçınnda sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin dün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edildi. Göztepe maçını kaçıracak Nijeryalı futbolcu için hedef Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmek olacak.

7- Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas.

10- Bakasetas Giresun (5) ve Rize’den daha çok gol attı. Asistleri de sayıldığında 10 gole katkı ile 9’ar gollü Y.Malatya. Göztepe ve Kasımpaşa’yı da solladı.

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