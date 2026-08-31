Süper Lig'in yeni yıldızları yine sahnede: Vlahovic hat-trick yaptı, Salah durmuyor!

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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, sezonun transferlerinden Mohamed Salah ve Dusan Vlahovic sahneye çıktı.

SALAH DURMUYOR

Deplasmanda Amedspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Mohamed Salah mücadelenin ilk yarısına damga vurdu.

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Trabzonspor yarı alanında rakibinden topu kapan Fabinho, pasını Muçi’ye aktardı. Muçi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor formasıyla 5. maçına çıkan Salah, bu golle birlikte 3. kez gol sevinci yaşadı. Mısırlı yıldız, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında ise 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynamıştı.

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Salah, böylece Süper Lig’deki gol serisini sürdürdü.

VLAHOVIC'TEN HAT-TRICK

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti.

Geceyi üç golle kapatan Vlahovic siyah-beyazlı taraftarlar karşındaki ilk gol sevincini 42. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak yaşadı. Maç boyunca yakaladığı fırsatlarda kaleci Felipe'yi geçemeyen Sırp oyuncu, 59. dakikada takımının üçüncü golünü attı.

Vlahovic 66. dakikada ceza sahası içinde rakibinden seken topu tek dokunuşla filelerle buluşturarak siyah-beyazlı formayla ilk maçında 3 gol atmayı başardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Vlahovic, 71. dakikada yerini Hyeon-Gyu Oh’a bıraktı.

Kaptan Orkun Kökçü'den Vlahovic'e jest

Siyah-beyazlıların kaptanı ve penaltıcısı Orkun Kökçü, müsabakanın 43. dakikasında kazanılan penaltıyı, kullanmayarak Dusan Vlahovic'i penaltı noktasına gönderdi.

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Hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı sonrası tribünlerden Dusan Vlahovic'in ismi yükselirken Orkun Kökçü de bu duruma kayıtsız kalmayarak topu Vlahovic'e teslim etti.

Vlahovic, Italiano'yla kaldığı yerden

Vlahovic kariyerindeki son hat-trickini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptı.

Teknik direktörlüğünü Italiano'nun yaptığı Fiorentina'da forma giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda ligde oynanan Spezia maçında takımının tüm gollerini attı ve Fiorentina sahadan 3-0 galip ayrıldı.