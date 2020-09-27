Süper Lig'in yeni takımları sezona müthiş başladı!
Süper Lig'e bu sezon yükselen üç takım Hatayspor, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor sezon fırtına gibi girdi. Oynadıkları toplam 9 maçta sadece bir kez kaybeden yenilerden Hatayspor hiç gol yemedi ve 7 puan topladı. Hatayspor gibi Fatih Karagümrük 7 puan alırken BB Erzurumspor 6 puan topladı. Mehmet Özdilek yönetimindeki takım deplasmanda iki galibiyet aldı.
Süper Lig 'e bu sezon yükselen üç takım ilk 3 hafta rakiplerine büyük gözdağı verdi. Hatayspor oynadığı üç maçta da gol yemezken Fenerbahçe 'ye kaybetmedi ve son şampiyon Başakşehir'i geçti. İlk kez Süper Lig'de yer alan Hatayspor 7 puanla zirvede. Fatih Karagümrük takımı da ilk üç haftada 7 puan alırken şampiyon Başakşehit'i 2-0 yendi. BB Erzurumspor ise özellikle deplasmanda sezon fırtına gibi girdi. BB Erzurumspor üç haftada 6 puan toplarken sadece Sivasspor karşısında yenildi o maçta da 1-0 önde geçti ancak son anlarda maçı kaybetti.
HATAYSPOR (7)
1.Hafta: Hatayspor 2-0 Başakşehir
2.Hafta: Fenerbahçe 0-0 Hatayspor
3.hafta: Hatayspor 1-0 Kasımpaşa
FATİH KARAGÜMRÜK (7)
1.Hafta: Karagümrük 3-0 Malatyaspor
2.Hafta: Gaziantep FK 2-2 Karagümrük
3.hafta: Karagümrük 2-0 Başakşehir
BB ERZURUMSPOR (6)
1.Hafta: Ankaragücü 1-2 Erzurumspor
2.Hafta: Erzurumspor 1-2 Sivasspor
3.hafta: Kayserispor 1-3 Erzurumspor
(Fanatik)
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