Süper Lig'in yeni 'kral'ı Victor Osimhen! Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların 4-0 kazandığı maçta Victor Osimhen, üç gole imza attı. Süper Lig'deki gol sayısını 19'a çıkaran Nijeryalı forvet, krallık yarışında da zirveye yerleşti.

Osimhen'i 18 golü bulunan Başakşehir'in Polonyalı golcüsü ve 16'şar golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Victor Osimhen 26 gol - 5 asistlik performans sergiledi.