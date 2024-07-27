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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'dan kadrosuna genç takviye

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#Süper Lig#Bodrum Fk#TRANSFER
Süper Ligin yeni ekibi Bodrum FKdan kadrosuna genç takviye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 12:16

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transfer çalışmalarına hız kattı.

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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, transferde gaza bastı.

Son olarak Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Tuzlaspor’dan orta saha oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı ile de anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Diyarbekirspor’da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede Bodrum FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Bursaspor altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Diyarbekirspor’la 16 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

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#Süper Lig#Bodrum Fk#TRANSFER

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