Süper Lig'in yaş raporu: Dzeko, Muslera, Deniz Dönmezer...

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Sezonun ilk bölümünde süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında; en tecrübeli ekip 29,07'lik ortalamasıyla ikas Eyüpspor, en genç ekip ise 23,16'lık ortalamasıyla Adana Demirspor oldu.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.

İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi.

Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.

EN GENCİ ADANA DEMİRSPOR

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda.

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Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

ORTALAMALAR

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

Takım

Yaş ortalaması

ikas Eyüpspor

29,07

Kasımpaşa

28,35

Net Global Sivasspor

28,23

Bellona Kayserispor

28

TÜMOSAN Konyaspor

27,92

Gaziantep FK

27,52

Fenerbahçe

27,48

Corendon Alanyaspor

27,45

Reeder Samsunspor

27,42

Beşiktaş

27,40

RAMS Başakşehir

27,20

Galatasaray

26,80

Sipay Bodrum FK

26,76

Onvo Antalyaspor

26,75

Atakaş Hatayspor

26,31

Trabzonspor

26,20

Çaykur Rizespor

25,80

Göztepe

25,44

Adana Demirspor

23,16

LİGİN EN GENCİ DENİZ DÖNMEZER

Ekonomik sebeplerle genç oyunculara yönelen Adana Demirspor genç futbolculara şans verirken, lacivert-mavili ekibin file bekçisi Deniz Dönmezer ligin de en genç ismi oldu.

21 Eylül 2008 doğumlu futbolcu, ligdeki en genç isim olarak öne çıkarken, Dönmezer'i 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip etti. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde 1 dakika şans buldu.

Adana Demirspor forması giyen, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ da ligdeki en genç isimler arasında yer aldı. 10 maçta forma giyen 16 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.

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EN YAŞLILAR DZEKO VE MUSLERA

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en yaşlı isimler Edin Dzeko ve Fernando Muslera oldu.

Fenerbahçe'nin 17 Mart 1986 doğumlu 38 yaşındaki kaptanı Dzeko, 16 lig maçında forma giyerken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Lider Galatasaray'ın ligdeki bütün maçlarında forma giyen 16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada gol yemedi.