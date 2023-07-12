Süper Lig'in ve 1. Lig'in yeni ismi belli oldu

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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği’ni temsilen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig takımlarını temsilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün tarihi bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol ile iş birliğimizi farklı bir kulvara yönlendiriyoruz. Süper Lig bu sezon 66. yılına merhaba diyecek. 2023 ve 2024 sezonunda Trendyol ismi ile sahneye çıkacak. 6 Şubat’da yaşanan deprem felaketi sonrası başlattığımız ‘Omuz Omuza’ kampanyamızın da en büyük destekçisi oldu. Ülkemizin en önemli iki şehri ve depremden etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK’ya da sponsorluk yapacak. TFF olarak göreve geldiğimiz günden itibaren futbolumuzun marka değerini arttırmak ve kulüplerimize ekonomik rahatlığa kavuşturmak için projelerimize devam ediyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesini gerçekleştiriuoruz. Bu anlaşma ile Futbolumuzun marka değerine de değer katmış olacacağız. Süper Lig şuan da Avrupa’nın en değerli 6. Ligi konumunda. Bu ve bunun gibi iş birlikleri ile dünyadaki yerimizi daha yukarılara çekeceğiz. Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig’in de bu anlaşma kapsamında olması Anadolu ekiplerimizin de ekonomik açıdan elini rahatlatacaktır. 1. Lig’in gelişimi Süper Lig’in de kalite değerini arttıracak en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu tarz anlaşmalar biliyorsunuz ki milli takımlarımıza da destek sağlıyor. Amacımız kaliteli ve saygıya değer bir futbol izletmek. Bu anlaşmayı bir sponsorluk değil, iş birliği olarak görüyoruz. Bize güvenen ve yanımızda olan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için üzerlerine düşen görevehazır olduklarını vurgulayan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Çok anlamlı bir iş birliğini duyurmak üzere bir araya geldik. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor ekiplerinin ve sporcularımızın destekleyicisi olmaktan gurur duyuyoruz. Federasyon Başkanımızın destekleri ile yaşanan felaket sonrası gerçekleştirilen Omuz Omuza kampanyasına da desteğimizi verdik. Bugün farklı bir seviyeye taşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in ve TFF 1. Lig’in isim sponsoru olacak olmak mutluluk verici. Biz Avrupa’nın en büyük 5 e-ticaret markası içerisindeyiz. Hedefimiz daha yukarılarda olmak. Bu iş birliği ile futbol markamızın ve sporcumuzun da Avrupa ve Dünya sahnesinde daha üst sıralara taşımak. Firma olarak Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Bu yolda ülke futbolumuzu destekliyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülke futbolunun gelişimi için elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.



Süleyman Hurma: "Türk futbolu, iş birlikleri ile vahim durumdan kurtulacaktır"

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Ekonomik olarak bu tarz yatırımların ülke futbolu yararına olduğunu söyleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, “Türk futbolu vahim kelimesi ile bile telaffuz edilemeyecek ekonomik sıkıntılar yarışırken bu anlaşma gerçekten çok değerli. Spora ve sporcuya destek vermek kolay değildir. Bu anlamda Türk futbol ailesinin bir ferdi olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Türk futbolu bu değerli iş ortaklıkları ile kısa sürede bu vahim durumdan kurtulacaktır” diye konuştu.

Sponsorluk anlaşmalarının anlam kazanması için taraftara büyük iş düştüğünü söyleyen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Türk futbolunun eksiklerini federasyonumuz ile çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Türk sporu sponsoruna sahip çıkmayı bilmeli. Burada en büyük görev taraftara ve basın mensuplarına düşüyor. Türk futbolunda sponsor sayısı her gün artarak çoğalıyor. Kavganın olmadığı temaşenin olmadığı yerde huzur ve başarı vardır. Bu anlaşma Türk futbolunun yeni sayfası olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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