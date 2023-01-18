Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig’in vazgeçilmezleri

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Lig’in vazgeçilmezleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

İlk yarıdaki 18 maçlık periyotta 13 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in ilk yarısında 18 maçın tamamında da forma giyen 13 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe’de hem Altay hem Attila Szalai tüm maçlarda sahada kalırken 1620 dakika süre aldılar. Sarı lacivertlilerle birlikte bu listeye 2 oyuncusunu sokan 2 takım daha bulunuyor.

ADANA DS VE KONYA

Adana Demirspor’da hem Svensson hem de kaleci Ertaç Özbir, Konyaspor’da Guilherme ve Hadziahmetovic tüm karşılaşmalarda görev alan isimler olarak öne çıktı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayın genç yıldızı Yusuf Demire Süper Ligden sürpriz talipGalatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'e Süper Lig'den sürpriz talip!Haberi görüntüle

G.SARAY’DAN NELSSON VAR 

Galatasaray’da Victor Nelsson tüm karşılaşmalarda sahada yer alarak Okan Buruk’un en çok güvendiği isim oldu. Hatay’da Erce Kardeşler, Gaziantep’te Günay Güvenç, İstanbulspor’da Jenssen, Kayseri’de da Onur Bulut, Giresun’da Onurcan Piri, Ankaragücü’nde Mujakic de 18 maçta toplamda 1620 dakika kaldılar.

Gözden Kaçmasın

Alanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitaliAlanyaspor - Galatasaray maçında Dries Mertens resitali! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey