Süper Lig’in vazgeçilmezleri

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Süper Lig’in ilk yarısında 18 maçın tamamında da forma giyen 13 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe’de hem Altay hem Attila Szalai tüm maçlarda sahada kalırken 1620 dakika süre aldılar. Sarı lacivertlilerle birlikte bu listeye 2 oyuncusunu sokan 2 takım daha bulunuyor.

ADANA DS VE KONYA

Adana Demirspor’da hem Svensson hem de kaleci Ertaç Özbir, Konyaspor’da Guilherme ve Hadziahmetovic tüm karşılaşmalarda görev alan isimler olarak öne çıktı.

G.SARAY’DAN NELSSON VAR

Galatasaray’da Victor Nelsson tüm karşılaşmalarda sahada yer alarak Okan Buruk’un en çok güvendiği isim oldu. Hatay’da Erce Kardeşler, Gaziantep’te Günay Güvenç, İstanbulspor’da Jenssen, Kayseri’de da Onur Bulut, Giresun’da Onurcan Piri, Ankaragücü’nde Mujakic de 18 maçta toplamda 1620 dakika kaldılar.