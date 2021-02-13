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GeriFutbol Süper Lig'in transfer gözdesi Pato'nun yeni takımı belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in transfer gözdesi Pato'nun yeni takımı belli oldu!

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Transferde adı Türk takımları ile anılan Pato, MLS ekiplerinden Orlando City ile her konuda anlaştı.

Spor Arena Dış Haberler | Transfer döneminde adı Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Sivasspor ile anılan Brezilyalı futbolcu Pato'nun yeni takımı belli oldu.

Sözleşmesi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu, MLS takımlarından Orlando City ile anlaştı.

KARİYERİNE AMERİKA'DA DEVAM EDECEK

Son olarak Sao Paulo takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerine Amerika'da devam etme kararı aldı.

Pato'nun Orlando City ile sözleşme şartlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Süper Ligin transfer gözdesi Patonun yeni takımı belli oldu

Süper Ligin transfer gözdesi Patonun yeni takımı belli oldu

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