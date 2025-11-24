Süper Lig'in son 2 ayına Tedesco damgası!

Haberin Devamı

Tedesco’nun sarı lacivertli takımın başında ilk maçına çıktığı Eylül 2025’ten bu yan Süper Lig’de en fazla galibiyet alan ve puan toplayan takım Fenerbahçe. Kanarya, İtalyan teknik adamla bu periyotta 7. galibiyetini dün Çaykur Rizespor deplasmanında 5-2’lik skorla alırken toplamda 24 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

10 MAÇTA 20 GOL ATTI

Fenerbahçe, 10 maçlık bu periyotta sırasıyla Trabzonspor’u 1-0, Antalyaspor’u 2-0, Karagümrük’ü 2-1, Gaziantep’i 4-0, Beşiktaş’ı 3-2 ve dün Çaykur Rizespor’u 5-2 yenerken, Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 ve Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

TEDESCO’NUN HAMLELERi 3 GOL GETiRDi

Tedesco, Rize maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı da çevirdi. Tedesco’nun 56. dakikada oyuna aldığı Anderson Talisca 2 dakika sonra topa ilk dokunduğu pozisyonda beraberlik golünü attı. 75’te oyuna giren En Nesyri de 78’de skoru 4-2’ye getirerek adeta fişi çekti. 56’da oyuna giren oyunculardan Brown da 88’de son golü atarak maça noktayı koydu.

GERİ DÖNÜŞÜN KRALI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyete uzanırken tarihi bir başarıya imza attı. Beşiktaş’ı 3-2, Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını 2+ farkla geri düşmesine rağmen kazanan ilk takım olmayı başardı.