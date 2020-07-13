Süper Lig'in şampiyonu bugün belli olabilir!

Süper Lig’de 32. hafta mücadelesi bugün oynanacak 5 maç ile tamamlanacak. Zirve yarışında baş başa kalan lider Medipol Başakşehir ile ikinci Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına göre 2019-20 sezonunun şampiyonu bugün belli olabilir. Bitime 3 hafta kala 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u yener; dış sahada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor mağlup olursa, turuncu lacivertliler mutlu sona ulaşmayı garantileyecek. Diğer taraftan bu karşılaşmalar kümede kalma savaşı veren Konyaspor ve Denizlispor için hayati önem taşıyor.

Konyaspor ve Başakşehir tam kadro

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak Konya-Başakşehir karşılaşması öncesi iki takım da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maç, beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Haftaya 32 puanla 14. sırada giren yeşil siyahlılarda sakatlıkları bulunan Lopes ve Tolgahan bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk bordo mavililerde ise cezalı Campi ile sakatlıkları süren Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı oynamayacak.

Trabzon son yenilgisini Denizli'den aldı

Başakşehir, mutlu sona ulaşırsa, 61 yıllık Süper Lig’in 6. şampiyonu olacak. Ligde bugüne dek sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluk yaşadı. Süper Lig’de 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu lacivertliler, bu dönemde 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu sezon ligde son mağlubiyetini teknik direktör Ünal Karaman’ın görev yaptığı 15. haftada Denizlispor karşısında yaşadı. Trabzon’daki o maçı 2-1 kaybeden bordo mavililer, daha sonra ligde oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada karşılaştığı rakibi karşısında 2-0’lık skorlarla 1’er galibiyet ve mağlubiyet aldı.

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