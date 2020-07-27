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Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı!
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak.
Başakşehirli futbolcular şampiyonluk turunda ölümden döndülerŞampiyonluk kutlamaları kapsamında son hafta oynanan Kasımpaşa maçına üstü açık otobüsle tur atarak gelen Başakşehir'de futbolcular ölümden döndü. Viyadüğün altından geçerken köprüyü son anda fark eden futbolcular kafalarını eğerek olası bir tehlikenin önüne geçmiş oldu
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.
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