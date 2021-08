Süper Lig'in rekorları, ilkleri!

İzmirspor'un, 21 Şubat 1959'da Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan Altuğ, böylece lig tarihine de geçti. Lig tarihindeki ilk golü yiyen ise bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer oldu. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yereşen olarak kayıtlara işlendi.



Bu arada, lig tarihinde ilk penaltı atışını, 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımdan Lefter Küçükandonyadis kaydetti.



- Şenol Güneş'ten gol yememe rekoru



Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait.



Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Üst üste 12 maç kalesini gole kapatan Şenol Güneş'in kalesini koruduğu Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1'lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1'lik Adana Demirspor karşılaşmasına kadar gol yemedi.



- Beşiktaş'ın 48 maç bileği bükülmedi



Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.



Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı. Beşiktaş, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, ulaşılması güç bir seriye son vermek zorunda kaldı.



- Datcu kaleye duvar ördü



Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.



Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.



- Beşiktaş'tan muhteşem seri



Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.



- Tanju Çolak'ın rekorları



Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı rekora sahip durumda.



Golcü futbolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle, bir sezonda ligin en fazla gol atan oyuncusu unvanının sahibi.



Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle de bir müsabakada en fazla gol atan futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri sarsarken, ayrı bir rekora daha imza attı.



- Ligden düşmeyenler



Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen sadece 8 takım var.



Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı. Ayrıca, ligdeki altıncı sezonunu yaşayacak Alanyaspor, beşinci sezonunu geçirecek Yeni Malatyaspor, üçüncü sezonunu yaşayacak Gaziantep ile ikinci sezonunda mücadele verecek Hatayspor bu acıyı tatmadı.



- En çok küme düşen takım Samsunspor



Lig tarihinde en çok küme düşen takım unvanı Samsunspor'a ait. Kırmızı-beyazlı ekip, 30 kez mücadele ettiği en üst seviye lige 7 kez veda etti. Bu arada, Karşıyaka ile Kayserispor da ligden altışar kez düştü.



- "Dört büyükler"in ilk yenilgileri



Ligde Fenerbahçe ilk yenilgisini Galatasaray'dan, Galatasaray ise Ankara Demirspor'dan aldı. Ayrıca Beşiktaş, Beykoz'a, Trabzonspor da Fenerbahçe'ye karşı ilk yenilgiyi tattı.



- Trabzonspor, evinde 90 maç yenilmedi



Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.



İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, muhteşem seriyi sonlandırdı.



Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.



- Galatasaray'ın deplasman saltanatı



Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi olarak dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman maçında yenilmedi. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda yitirerek ayrı bir rekor kırdı.



- Galatasaray'ın 25 maçlık galibiyet serisi



Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumunda.



2000-2001 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından, 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 yenilerek, 25 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisine yine deplasmanda 2-1 kazanarak son vermişti.



- Beşiktaş'tan tarihi fark



Ligin 62 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.



Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti.

Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültekin (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah-beyazlıların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.



- Gol rekoru kırılan maç



Lig geçmişinde şimdiye dek bir maçta en çok 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.



- Namağlup tek şampiyon Beşiktaş



Ligin 62 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabildi. Galatasaray, 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş ise 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım olmayı başardı.



- Küme düşen şampiyon Bursaspor

Bursaspor, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk ve tek takım olarak kayıtlara geçti.

Ligde 2009-2010 sezonunda mutlu sona ulaşarak, bu organizasyonda şampiyonluk elde eden 5. takım unvanına sahip olan Bursaspor, 2018-2019 sezonunu 16. sırada bitirerek küme düştü.



- Puanı silinen ilk takım Mersin İdmanyurdu

Lig tarihinde puanı silinen ilk takım Mersin İdmanyurdu olarak kayıtlara geçti. 1980-1981 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı maçta sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu, federasyon tarafından hükmen yenik sayılırken ayrıca 2 puanı silindi.



- Galatasaray'dan gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından gol rekoru ise Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Öte yandan, Fenerbahçe ise 1988-1989 sezonunda 36 maçta rakip filelere toplam 103 gol attı.



- Beşiktaş "kızardı"

Türkiye'nin 62 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım Beşiktaş oldu.

2003-2004 sezonunun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, maçın hakemi Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak tescil etti.



Ayrıca, 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımdan Emre Aşık, Joao Batista, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz, aynı sezonda Antalyaspor'un 4-2 kazandığı Trabzonspor maçında bordo-mavili ekipten Metin Aktaş, Mustafa Macit Güven, Hasan Üçüncü ve Gökhan Kolomoç, 2014-2015 sezonunda 2-2 biten İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topuz, Caner Erkin, Bruno Alves ve Pierre Webo, 2015-2016 sezonunda da Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Trabzonspor maçında bordo-mavili ekipten Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Pedro Cavanda ve Salih Dursun, kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımları maçı yedişer kişi tamamladı.



- En golcü futbolcu

Lig tarihinin en çok gol atan futbolcusu FETÖ firarisi Hakan Şükür.

Hakan Şükür, Türkiye'de en üst kademe lig kariyerinde Sakaryaspor, Bursaspor ve Galatasaray formasıyla toplam 249 gol atarak, lig tarihindeki en golcü futbolcu unvanını 2007-2008 sezonu başında 240 gollü Tanju Çolak'ın elinden aldı.



- Fenerbahçe ve Gaziantepspor'un yabancı unutkanlığı



Fenerbahçe, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2000-2001 sezonunun 5. haftasında, 16 Eylül 2000'de tarihi bir hata yaptı ve yönetmeliklere aykırı olarak 6 yabancı oyuncuyu aynı anda sahaya sürdü.



Fenerbahçe'nin, BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş'a sahada 3-0 yenildiği maçın sonucu federasyon kararıyla hükmen 3-0 tescil edildi.



Aynı anda 5 yabancı oyuncunun sahada bulunabildiği söz konusu sezonda sarı- lacivertli takımda, 64. dakikada Elvir Balic'in yerine Milan Rapaic'in oyuna girmesiyle, sahada 6 yabancı futbolcu bulunmuş oldu. Bu durumda, Türkiye Futbol Federasyonunun "5 artı 1" kuralını ihlal eden sarı-lacivertliler, federasyon kararıyla 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında 64. dakikadan itibaren sahada Nikola Lazetic, Kennet Andersson, Haim Revivo, John Moshoeu, Zoran Mirkovic ve Milan Rapaic yer aldı.



2011-2012 sezonunda ise Gaziantepspor aynı hataya düştü. Ligin 26. hafta maçında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşı karşıya gelirken, kırmızı-siyahlı takım 6 yabancı kuralını ihlal etti. 61 ile 65. dakikalar arasında 7 yabancıyla karşılaşmayı sürdüren Gaziantepspor, kural ihlali yaptı. Gaziantepspor'un yabancı futbolcularından Karcemarskas, Ivan, Dany, Binya, Sapara ve Popov, Trabzonspor karşısına ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadelenin 61. dakikasında Cenk Tosun'un yerine Sosa oyuna dahil oldu ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gaziantepspor 7 yabancı ile oynamaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, 65. dakikada Popov'un yerine Turgut Doğan Şahin'i oyuna aldı ve yabancı sayısı 6'ya düştü. Ancak Gaziantepspor 4 dakika süreyle 7 yabancı ile oynadı. Sahada 4-1 Trabzonspor lehine biten maç federasyon kararıyla 4-0 hükmen tescil edildi.



- Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz



Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcu olarak tarihe geçti.

2007-2008 sezonunda futbol kariyerini noktalayan Sergen, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da belirli sürelerde forma giyerek, bu 4 kulüpte de oynayan ilk futbolcu unvanını aldı.



Burak Yılmaz da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyerek, Sergen'in rekoruna ortak oldu.



- Tümer Metin'in 100. yıl aşkı



Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tümer Metin de ilginç bir rekorun sahibi.



Tümer, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde, kulüpleriyle 100. kuruluş yıllarında lig şampiyonluğu yaşarken, bu onura sahip tek futbolcu olarak tarihe geçti. Tümer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta, 2006-2007 sezonunda da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı.



- Mehmet Topal 3 takımda şampiyonluk yaşadı



Bu sezon Beşiktaş forması giymeye hazırlanan Mehmet Topal, ligde üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Tecrübeli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Medipol Başakşehir forması altında şampiyonluk kupasını kaldırdı.



- Kural hatası



Lig tarihinde şimdiye dek kural hatasından dolayı 4 maç tekrar edildi, bir maçta ise hükmen yenilgi kararı verildi.



1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994'te Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta Gaziantepspor, kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesi sonucunda, yapılan başvuru sonucunda maç iptal edilerek kural hatası nedeniyle yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.



2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 2003'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Victoria'ya kırmızı kart göstermediğinden dolayı oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçında Fenerbahçe 4-1 galip geldi.



2004-2005 sezonunun 19. haftasında, 6 Şubat 2004'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında bu kez hakem Kuddusi Müftüoğlu kural hatası yaptı. Müftüoğlu, 1-1 biten maçta, Gençlerbirliği'nin serbest vuruştan attığı gol sırasında, önce oyunu başlatmak için ilk düdüğü, daha sonra Beşiktaşlı Tayfur Havutçu'nun barajı ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci düdüğü çaldı. Pozisyonun devamında top kaleye gidince üçüncü bir düdük daha çalan Müftüoğlu, kural hatasına neden oldu. 9 Mart'ta tekrarlanan maç 0-0 bitti.



2013-2014 sezonunun 15. haftasında, 15 Aralık 2013'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasında hakem Barış Şimşek kural hatası yaptı. Maçta Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk'un 30. dakikada elinde tuttuğu sahaya giren ikinci topu, ceza sahası içinde uygun durumda bulunan Hugo Almeida'nın ayağındaki meşin yuvarlağa doğru atarak Beşiktaş'ın ciddi atağını kesmesi, beraberinde büyük tartışmaları gündeme getirdi. Maçın hakemi Barış Şimşek, bu pozisyon sonrası Kasımpaşalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırıp oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Kasımpaşa'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, karara tepki gösteren Beşiktaş yönetiminin federasyona itirazı sonrası 11 Şubat 2014'te yapılan tekrar maçından Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.



2018-2019 sezonunda Akhisarspor ile Beşiktaş arasında ligin 18. haftasında, 18 Ocak 2019'da oynanan karşılaşmada da kural hatası yapıldı. Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakanın ardından Akhisarspor'un esame listesinde belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncuya yer verdiği tespit edildi. Esame listesinde en fazla 12 yabancı oyuncu olması gerekirken, Akhisarspor'un listesinde 13 oyuncu bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ege temsilcisinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.



- Seyirci rekoru



Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 Eylül 2013'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 kazandığı karşılaşma oldu.

Tamamen Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle, 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003'te yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.



- En erken gol



Lig tarihinin bilinen en erken golünü, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı.

Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehir'de yapılan ve Eskişehirspor'un 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Roberts, ligin bilinen en erken golüne imza koydu.



- En çok puan toplayan Anadolu takımı



Ligin 62 yıllık geçmişinde, şampiyonluklar yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, sezonu en çok puanla kapatan Anadolu takımı, 2009-2010 şampiyonu Bursaspor oldu.



Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu 75 puanla zirvede tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un ardından Anadolu'dan çıkan ikinci şampiyon olma başarısı gösterdi.



Bu arada, 2008-2009 sezonunda Sivasspor, 2009-2010'da da Bursaspor, 23'er galibiyetle, "Dört büyükler"' dışında sezonu en çok galibiyetle tamamlayan takım unvanını aldı.



- En genç golcü



Lig tarihinin bilinen en genç golcüsü Emre Demir.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 11. haftasında, 9 Kasım 2019'da 2-1 sonuçlanan Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 71. dakikasında takımının golünü atan Kayserisporlu Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğumlu. Emre Demir, 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken topu filelere gönderdi.



Emre Demir'den önce ligin bilinen en erken golünü atan futbolcu Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.



- MKE Ankaragücü'nün kötü rekoru



Ligin üst üste en çok yenilen takımı MKE Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 20-34. haftalarda üst üste 15 maçtan da mağlup ayrıldı. Kardemir Karabükspor da 2017-2018 sezonunda son 14 maçını yitirerek, kötü bir seriye imza attı.



- En iyi sezon başlangıcı Fenerbahçe'den



Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait bulunuyor. 2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu.



- Liderlik rekoru Galatasaray’da

Lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna ekip konumunda Galatasaray bulunuyor. Galatasaray’ın 563, Fenerbahçe’nin 559 haftayı lider durumda tamamladığı ligde Beşiktaş 432 hafta, Trabzonspor da 208 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.



- Başlamadan iptal edilen maç

Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2010-2011 sezonunda oynanması gereken maç, saha dışında yaşanan olaylar deneniyle, Süper Lig'de "başlamadan iptal edilen maç" olarak tarihe geçti.

Bursasporlu taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan ederken, yeşil-beyazlı kulübe ağır cezalar verdi, ancak bu cezalar daha sonra şartlı olarak hafifleştirildi.



- Fenerbahçe'den muhteşem 2. yarı performansı

Fenerbahçe, şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda bu unvanına, sezonun ikinci yarısındaki muhteşem performansıyla ulaştı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, birinde berabere kalan ve hiç yenilmeyen, sadece 2 puan yitiren sarı-lacivertli ekip, en iyi devre performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti.



- Deplasmanda galibiyet rekoru Fenerbahçe'nin

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.

Sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp, 2011-2012'nin 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride üst üste 12 maç kazanarak, Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.



- Galatasaray taraftarı desibel rekoru kırdı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı.

"Guinness World Records" tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyeti, statta resmi ölçüm yaptı. Maçta ilk yarının bitiminin ardından yapılan dahili anonsla 131,76 desibel ile yeni rekor kırıldığı açıklandı.

Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, bundan önce "Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru"nun 1 Ekim 2000'de ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128,7 desibele ulaşıldığı kaydedilmişti.

Kayıt dışı rekor ise Beşiktaş-Liverpool (2-1) arasında 24 Ekim 2007'de yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında BJK İnönü Stadı'nda kırıldı. Siyah-beyazlı taraftarların 132 desibellik rekoru, yetkililerce kayıt altına alınamadığı için resmiyet kazanmadı.



- Galatasaray'dan yenilgi rekoru

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, İstanbul'un üç büyük takımı içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.

Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunun yeni sahibi oldu.



- En erken şampiyon Fenerbahçe

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.



- Kombine kart rekoru Galatasaray'ın

Lig tarihinde Galatasaray, kombine kart satışında rekor kırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda 2013-2014 sezonundaki maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı gerçekleştirerek, Türkiye'de kombine kart satışı rekorunun sahibi oldu.



- Beşiktaş'ın derbi rekorları

Beşiktaş, bir sezonda 4 derbi maçı da gol yemeden kazanan ve gol atamadan kaybeden tek takım olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda ise Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenilerek, 4 derbiyi de gol atamadan kaybedip lig tarihine geçti.



- Galatasaray, 11 yabancıyla maça çıkan ilk takım

Galatasaray, ligde bir maça ilk 11'de tamamı yabancı oyuncularla çıkan ilk takım oldu.

Sarı-kırmızılı takım 2017-2018 sezonun 8. haftasında, 14 Ekim 2017'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.



Galatasaray sahada Fernando Muslera (Uruguay), Mariano Filho (Brezilya), Maicon Roque (Brezilya), Jason Denayer (Belçika), Iasmin Latovlevici (Romanya), Fernando Reges (Brezilya), Badou Ndiaye (Senegal), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Bafetimbi Gomis (Fransa) 11'iyle yer aldı.



- Üst üste en çok maçta gol atanlar

Lig tarihinde üst üste en çok maçta gol atan futbolcular Metin Oktay ile Saffet Sancaklı.

Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı golcüsü Metin Oktay, Galatasaray formasıyla 1962-1963 sezonunda, Saffet Sancaklı ise Kocaelispor formasıyla 1995-1996'da üst üste 9 hafta fileleri havalandırarak bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.



- En yüksek bonservisle giden Türk futbolcu Cenk Tosun

Türkiye'de bir takımda forma giyip de en yüksek bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan Türk futbolcu rekoru Cenk Tosun'a ait. Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonun devre arasında Everton'a transfer olan milli futbolcu için İngiliz kulübü, 23 milyon avroyu aşkın bir bonservis bedeli ödedi.



- En çok maça çıkan teknik direktör Samet Aybaba

Lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör Samet Aybaba. Süper Lig’e taşıdığı Adana Demirspor’daki görevine devam eden tecrübeli teknik adam, ligde daha önce 618 maça çıktı. Aybaba'yı, 578 maçla Şenol Güneş ve 553 karşılaşmayla Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takip ediyor.

Giresunspor’u Süper Lig’e taşıyan Hakan Keleş, ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.



- En çok maç yöneten hakem Çakır

Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır, aynı zamanda Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem unvanını elinde bulunduruyor. 44 yaşındaki Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001-2002 sezonundan bu yana 366 maçta görev yaptı.

Cüneyt Çakır'ı, 349 maçla Fırat Aydınus takip ediyor.



- En çok oynayan futbolcu Umut Bulut

Geçen sezonu Yeni Malatyaspor’da tamamlayan ve transfer döneminde TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor’a transfer olan Umut Bulut, geçen sezon Süper Lig’de en çok forma giyen futbolcu unvanını Oğuz Çetin’den devraldı.



Golcü futbolcu Süper Lig’de 515 müsabakaya çıkarken, Tecrübeli futbolcuyu 503 maçla Oğuz Çetin ve 16 sezon boyunca sadece Beşiktaş'ta oynayan "Atom Karınca" lakaplı Rıza Çalımbay 494 müsabakayla izliyor.