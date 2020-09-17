MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in lideri Göztepe, Malatya deplasmanında!
GeriFutbol Süper Lig'in lideri Göztepe, Malatya deplasmanında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in lideri Göztepe, Malatya deplasmanında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'in lideri Göztepe, Malatya deplasmanında!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de sezonun ilk maçında evinde Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek ilk haftayı liderlik koltuğunda geçen Göztepe, yarın 2’nci haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak. İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör İlhan Palut galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. 



Palut, rakiplerinin sezona iyi bir başlangıç yapamadığını ancak karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirtti. Genç teknik adam, "Biz sezona istediğimiz gibi başladık. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Yeni Malatyaspor müsabakası da öyle olacak. Biz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Sahada oyuncularımız gereken mücadeleyi gösterecek" diye konuştu. Yeni Malatyaspor, ilk maçta Karagümrük’e 3-0’lık skorla mağlup oldu.

GÖZTEPE’NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

İrfan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

 

Süper Ligin lideri Göztepe, Malatya deplasmanında

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle