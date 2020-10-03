Süper Lig'in lideri, Fenerbahçe karşısında! Fatih Karagümrük'e verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Sezona Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Hatayspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

- Erol Bulut'un öğrencileri savunma yönüyle takdir toplarken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarından hücumda da organize ve etkili bir takım bekliyor.

- Kadroya son katılan iki isimden Mbwana Samatta'nın Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de olması beklenirken, lisansı çıkartılan Papiss Cisse mücadeleye yedek başlayacak.

- Derbideki oyunuyla beğeni toplayan Ozan Tufan'ın da bir kez daha ilk 11'de başlayacağı belirtilirken, stoper ikilisi "Lemos & Tisserand" olmaya devam edecek.

FATİH KARAGÜMRÜK

- Yeni Malatyaspor'u yenerek Süper Lig'e "Merhaba!" diyen Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında 1 puanı 90+5'te kurtardıktan sonra son şampiyon Başakşehir'i de 2-0'la geçti ve 3 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

- Kadrosuna Ervin Zukanovic, Lucas Biglia, Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Eric Lichaj gibi önemli isimleri katan Fatih Karagümrük, son olarak Badou Ndiaye ile de anlaştı.

- Senegalli oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı, maç kadrosunda olacak.

- Sakatlığı bulunan Artur Sobiech'in durumu maç saati netlik kazanacak. Hücumun en ilerisinde, eski takımına karşı Mevlüt Erdinç'i izleyebiliriz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (6 galibiyet - 5 beraberlik), son 3 karşılaşmada ise sahadan 1'er puanla ayrıldı.

- Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'de girdiği 9 net gol pozisyonunun 7'sini gole çevirmeyi başardı.

- Sezon öncesi iki takım arasında oynanan hazırlık maçı 2-2 sona ermişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!

%57'lik kesim Süper Lig'in yenilgisiz lideri karşısında sarı-lacivertli ekibin 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli ismi Luiz Gustavo'nun Bayern günlerinden...