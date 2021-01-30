Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!
Hürriyet yazarlarından Tahir Kum, geride kalan Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vakayı kaleme aldı.
İşte Tahir Kum'un gözünden sayılarla Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran olaylar
1- Çıkacağı maç öncesi otelden alınan hakem sayısı
2- Türkiye Süper Ligi gol krallığı listesinde ilk 17 golcü içinde bulunan Türk futbolcu sayısı
3- Kayserispor'un 20 haftaya sığdırdığı teknik direktör sayısı
4- MHK tarafından resmi olarak atandıkları maçlardan yine aynı kurul tarafından görevleri geri alınan hakem sayısı
5- Süper Lig'in en pahalı pabucu Falcao'nun bu sezon attığı gol sayısı (3'ü penaltıdan)
6 -Şahısta hata yapan(!) hakem Bahattin Şimşek'in cezaya girdiği hafta sayısı
7- Stadı olmayan Karagümrük kulübünün ev sahibi olarak sahaya çıktığı stat sayısı
8- Uğruna 24 zirvenin yapıldığı yayıncı kuruluşa yaşanan krizde geçen ay sayısı
9- Süper Lig'de loca kararı sonrası locaları olmadığı için kartondan localarla kapısını seyirciye açan takım sayısı
10 - Birileri tarafından "sağlık taraması" olarak adlandırılan VAR uyarısına rağmen kararlarından dönmeyen hakem sayısı
11- 21 takımlı ligde 20 haftada teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı
12- "Esneme ve taviz yok" denerek start alan Kulüp Lisans Talimatı'na yapılan değişikliklerle eklenen geçici madde sayısı
13- PFDK'nın hemen hemen her kararında kullandığı "her cezaya deva" (Başkasının akreditasyon kartını kullanarak sahtecilik yapana da) takdiri indirim maddesinin numarası
14- C Ligi'ni boylayan(!) A Milli Takım'ın 6 Ulusal Lig ve arada oynadığı iki maçta kalesinde gördüğü gol sayısı
15- Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in ligin ilk yarısını tamamladığı sıra
16- Sezon öncesi kademeli olarak 8'e düşürme planıyla sezonda yabancı sayısında gelinen nokta
17- TFF'nin başlıyor diye duyurduğu ancak başlayamayan Rezerv Lig'e karşı çıkan ve iptal olmasına sebep olan takım sayısı
18- Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Basakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta yediği gol sayısı
19- Transfer tahtası son anda açılan Ankaragücü'nün yaz transfer döneminde 48 saatte imza attırdığı futbolcu sayısı
20- "Oyun oynanırken kural değişmez" diyen TFF'nin bu sezon talimatlarda yaptığı değişiklik sayısı!
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