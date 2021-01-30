Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!

İşte Tahir Kum'un gözünden sayılarla Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran olaylar

1- Çıkacağı maç öncesi otelden alınan hakem sayısı

2- Türkiye Süper Ligi gol krallığı listesinde ilk 17 golcü içinde bulunan Türk futbolcu sayısı

3- Kayserispor'un 20 haftaya sığdırdığı teknik direktör sayısı

4- MHK tarafından resmi olarak atandıkları maçlardan yine aynı kurul tarafından görevleri geri alınan hakem sayısı

5- Süper Lig'in en pahalı pabucu Falcao'nun bu sezon attığı gol sayısı (3'ü penaltıdan)

6 -Şahısta hata yapan(!) hakem Bahattin Şimşek'in cezaya girdiği hafta sayısı

7- Stadı olmayan Karagümrük kulübünün ev sahibi olarak sahaya çıktığı stat sayısı

8- Uğruna 24 zirvenin yapıldığı yayıncı kuruluşa yaşanan krizde geçen ay sayısı

9- Süper Lig'de loca kararı sonrası locaları olmadığı için kartondan localarla kapısını seyirciye açan takım sayısı

10 - Birileri tarafından "sağlık taraması" olarak adlandırılan VAR uyarısına rağmen kararlarından dönmeyen hakem sayısı

11- 21 takımlı ligde 20 haftada teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı

12- "Esneme ve taviz yok" denerek start alan Kulüp Lisans Talimatı'na yapılan değişikliklerle eklenen geçici madde sayısı

13- PFDK'nın hemen hemen her kararında kullandığı "her cezaya deva" (Başkasının akreditasyon kartını kullanarak sahtecilik yapana da) takdiri indirim maddesinin numarası

14- C Ligi'ni boylayan(!) A Milli Takım'ın 6 Ulusal Lig ve arada oynadığı iki maçta kalesinde gördüğü gol sayısı

15- Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in ligin ilk yarısını tamamladığı sıra

16- Sezon öncesi kademeli olarak 8'e düşürme planıyla sezonda yabancı sayısında gelinen nokta

17- TFF'nin başlıyor diye duyurduğu ancak başlayamayan Rezerv Lig'e karşı çıkan ve iptal olmasına sebep olan takım sayısı

18- Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Basakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta yediği gol sayısı

19- Transfer tahtası son anda açılan Ankaragücü'nün yaz transfer döneminde 48 saatte imza attırdığı futbolcu sayısı

20- "Oyun oynanırken kural değişmez" diyen TFF'nin bu sezon talimatlarda yaptığı değişiklik sayısı!