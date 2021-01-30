MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!
GeriFutbol Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Tahir Kum
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vaka!
Abone Olgoogle-news

Hürriyet yazarlarından Tahir Kum, geride kalan Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran 20 vakayı kaleme aldı.

İşte Tahir Kum'un gözünden sayılarla Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran olaylar

11 milyon TLlik Oğulcan davasında flaş detay
11 milyon TL'lik Oğulcan davasında flaş detay!

1- Çıkacağı maç öncesi otelden alınan hakem sayısı

2- Türkiye Süper Ligi gol krallığı listesinde ilk 17 golcü içinde bulunan Türk futbolcu sayısı

3- Kayserispor'un 20 haftaya sığdırdığı teknik direktör sayısı

4- MHK tarafından resmi olarak atandıkları maçlardan yine aynı kurul tarafından görevleri geri alınan hakem sayısı

5- Süper Lig'in en pahalı pabucu Falcao'nun bu sezon attığı gol sayısı (3'ü penaltıdan)

6 -Şahısta hata yapan(!) hakem Bahattin Şimşek'in cezaya girdiği hafta sayısı

7- Stadı olmayan Karagümrük kulübünün ev sahibi olarak sahaya çıktığı stat sayısı

8- Uğruna 24 zirvenin yapıldığı yayıncı kuruluşa yaşanan krizde geçen ay sayısı

9- Süper Lig'de loca kararı sonrası locaları olmadığı için kartondan localarla kapısını seyirciye açan takım sayısı

10 - Birileri tarafından "sağlık taraması" olarak adlandırılan VAR uyarısına rağmen kararlarından dönmeyen hakem sayısı

11- 21 takımlı ligde 20 haftada teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı

12- "Esneme ve taviz yok" denerek start alan Kulüp Lisans Talimatı'na yapılan değişikliklerle eklenen geçici madde sayısı

13- PFDK'nın hemen hemen her kararında kullandığı "her cezaya deva" (Başkasının akreditasyon kartını kullanarak sahtecilik yapana da) takdiri indirim maddesinin numarası

14- C Ligi'ni boylayan(!) A Milli Takım'ın 6 Ulusal Lig ve arada oynadığı iki maçta kalesinde gördüğü gol sayısı

15- Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in ligin ilk yarısını tamamladığı sıra

16- Sezon öncesi kademeli olarak 8'e düşürme planıyla sezonda yabancı sayısında gelinen nokta

17- TFF'nin başlıyor diye duyurduğu ancak başlayamayan Rezerv Lig'e karşı çıkan ve iptal olmasına sebep olan takım sayısı

18- Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Basakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta yediği gol sayısı

19- Transfer tahtası son anda açılan Ankaragücü'nün yaz transfer döneminde 48 saatte imza attırdığı futbolcu sayısı

20- "Oyun oynanırken kural değişmez" diyen TFF'nin bu sezon talimatlarda yaptığı değişiklik sayısı!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle