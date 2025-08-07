×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#1. Hafta#Hakem
Süper Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 17:21

Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Raheem Sterlinge transfer teklifi yapacak Geri sayım başladıBeşiktaş, Raheem Sterling'e transfer teklifi yapacak! Geri sayım başladıHaberi görüntüle

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#1. Hafta#Hakem

BAKMADAN GEÇME!