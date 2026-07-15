Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Yeni sezon Galatasaray'ın maçıyla başlayacak

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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala, ilk haftanın maç programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak ve ilk hafta 17 Ağustos'ta Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak maçla sona erecek.
İşte ilk haftanın maç programı:
14 AĞUSTOS - CUMA
21.30 : Galatasaray - Çorum FK
15 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 : Konyaspor - Rizespor
19.00 : Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 : Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 : Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 : Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 : Amed SF - Erzurumspor FK
21.30 : Beşiktaş - Eyüpspor
17 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 : Samsunspor - Göztepe