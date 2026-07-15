×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Yeni sezon Galatasaray'ın maçıyla başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fikstür#TFF
Süper Ligde ilk hafta programı açıklandı Yeni sezon Galatasarayın maçıyla başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 18:59

Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Yeni sezonun açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala, ilk haftanın maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak ve ilk hafta 17 Ağustos'ta Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak maçla sona erecek. 

Gözden KaçmasınTrabzonsporun scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldıTrabzonspor'un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı!Haberi görüntüle

İşte ilk haftanın maç programı:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

14 AĞUSTOS - CUMA

21.30 : Galatasaray - Çorum FK

15 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 : Konyaspor - Rizespor
19.00 : Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 : Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 : Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 : Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 : Amed SF - Erzurumspor FK
21.30 : Beşiktaş - Eyüpspor

17 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 : Samsunspor - Göztepe

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fikstür#TFF

BAKMADAN GEÇME!