Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Yeni sezon Galatasaray'ın maçıyla başlayacak

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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala, ilk haftanın maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak ve ilk hafta 17 Ağustos'ta Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak maçla sona erecek.

İşte ilk haftanın maç programı:

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14 AĞUSTOS - CUMA

21.30 : Galatasaray - Çorum FK

15 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 : Konyaspor - Rizespor

19.00 : Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 : Gaziantep FK - Alanyaspor

21.30 : Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 : Başakşehir FK - Kocaelispor

21.30 : Amed SF - Erzurumspor FK

21.30 : Beşiktaş - Eyüpspor

17 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 : Samsunspor - Göztepe