Süper Lig'in ilk Çinli transferi! Shaocong Wu, Başakşehir'de

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Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."