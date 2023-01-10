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Süper Lig'in ilk Çinli transferi! Shaocong Wu, Başakşehir'de

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#Başakşehir#Çin#Süper Lig
Süper Ligin ilk Çinli transferi Shaocong Wu, Başakşehirde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 14:22

Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

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Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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#Başakşehir#Çin#Süper Lig

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