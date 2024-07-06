Süper Lig'in Hollandalı eski yıldızı Marvin Zeegelaar'dan Türkiye maçı itirafı: 'Hepsi çok tehlikeli, kolay olmayacak'

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen turnuvanın zorlu ekiplerinden Hollanda ile karşı karşıya gelecek. EURO 2008’deki zaferini tekrarlamak isteyen ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'na mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bir dönem Ajax, Elazığspor, Sporting Lizbon, Watford ve Udinese takımlarında da top koşturan tecrübeli futbolcu Marvin Zeegelaar, hem temsilcimizin kritik maçı hem de Süper Lig kariyeriyle ilgili düşüncelerini aktardı. Zeegelaar, dev mücadelede favori olarak gördüğü ekibi de açıkladı.

33 YAŞINDAKİ SOL BEK MARVİN ZEEGELAAR’IN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’DE BİREYSEL ANLAMDA ÇOK İYİ OYUNCULAR VARDI”

Türkiye’nin haricinde Hollanda, İspanya, İngiltere, Portekiz ve İtalya Liglerinde de forma giyen Marvin Zeegelaar, Süper Lig’de oynanan futbolu değerlendirerek, “5 büyük ligle rekabet etmek kolay değil ama Süper Lig’de de büyük bir mücadele olduğunu görüyorum. Her takımda her zaman bireysel anlamda çok iyi oyuncular var. Bu yüzden ülkenizdeki scout ekiplerinin bu anlamda iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum” diye konuştu.

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“OKAN BURUK, BİR GÜN TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NI DA ÇALIŞTIRACAK”

Süper Lig’de oynadığı dönem beraber çalıştıkları Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un takım yönetimine ve 3 Süper Lig şampiyonluğu kazandığı başarısına değinen Zeegelaar, “Okan Hoca ile Elazığspor’da çalıştığımız dönem onun bir teknik direktör olarak futbolda büyük başarılar elde edeceğini zaten biliyordum. Okan Buruk, oyuncularına güven veren birisiydi. Ayrıca öngörüsü yüksek olan çok sakin bir teknik direktördü. Bu da benim iyi performans göstermeme yardımcı oldu. O, gerçekten harika bir insandı. Okan Hoca, bence daha da çok kupa kazanacak ve bir gün Türkiye’nin milli takımını da çalıştıracak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLAR, FUTBOL İÇİN YAŞIYORLAR”

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5 büyük ligde forma giydiği dönem dünyaca ünlü kulüplerin stadyum ve taraftar atmosferlerini deneyimleyen Hollandalı savunmacı, Süper Lig’deki atmosferle ilgili olarak, “Herkesin bildiği üzere Türkiye’de çok güçlü taraftar toplulukları var. Ayrıca Udinese’den eski takım arkadaşım Tolgay Arslan’ın Türkiye’deki taraftarlarla ilgili anlattığı hikayelerini gördüm ve duydum. Taraftarlarınız, futbol için yaşıyorlar ve bu da onları harika bir hale getiriyor. Mümkün olursa oradaki atmosferi bir kez daha deneyimlemeyi çok isterim” diye vurguladı.

“HOLLANDA, MAÇ OYNADIKÇA GELİŞME GÖSTERİYOR”

D Grubu’nun favorisi olarak gösterilmesine rağmen grubu 4 puanla 3.sırada bitiren Hollanda’nın şaşırtıcı performansıyla ilgili konuşan tecrübeli savunmacı, “Hollanda, bence turnuvada maç oynadıkça gelişme gösteriyor çünkü ilk maçları çok iyi değildi. Yine de çok kaliteli bir kadroya sahip oldukları için iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

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“RONALD KOEMAN, NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLEN CESUR BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Hollanda Milli Takımı’nın 61 yaşındaki teknik direktörü Ronald Koeman’ın takım üzerindeki etkisini değerlendiren Zeegelaar, “Ronald Koeman, tecrübeli bir teknik direktör olduğu için ne yapacağını çok iyi biliyor. Koeman, aynı zamanda kamuoyunun fikriyle aynı olmayan bazı dikkat çekici kararlar alırken de istediğini yapabilecek cesarete sahip bir antrenör” dedi.

“TÜRKİYE, ÖZELLİKLE DEPAY, GAKPO VE REİJNDERS’E ÇOK DİKKAT ETMELİ”

Liverpool, Inter, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain takımlarında oynayan yıldız isimlerin oluşturduğu kadrolarına değinen ve Türkiye’ye uyarıda bulunan 33 yaşındaki Hollandalı, “Çok dengeli bir futbol oynayan oyunculardan kurulu kadroya sahibiz. Takımdaki herkes kendi rolünü çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Türkiye, Hollanda’nın hücum bölgesindeki oyuncularına karşı çok dikkatli olmalı çünkü hepsi de çok tehlikeli. Memphis Depay, Gakpo ve Tijjani Reijnders dikkat edilmesi gereken en önemli 3 oyuncu” diye vurguladı.

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“MONTELLA’DA TÜRK KALBİ VAR. TÜRKİYE, GOL ATILMASI ZOR BİR TAKIM”

A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final oynamasında önemli pay sahiplerinden biri olan İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella’ya değinen Marvin Zeegelaar, şöyle devam etti: “Montella, kesinlikle iyi bir teknik direktör. Oyuncularla iletişime geçmek ve vizyonunuzu onlara anlatmak kolay değil. Takımda her şeyin iyi gitmesi oyuncularla aynı frekansı yakaladığı anlamına geliyor. Avusturya’ya karşı oynadığınız maçı izledim. Sahada çok fazla kalite ve harika bir mantalite gördüm. Montella, İtalyan taktik tecrübesine sahip bir teknik direktör. Montella’da Türk kalbi var. Ayrıca takımının arkasındaki taraftardan dolayı Türkiye gol atılması zor bir takım.”

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“TÜRK HARİKASI ARDA GÜLER’İN BÜYÜK BİR GELECEĞİ OLACAK”

Son dönemde Avrupa’nın önemli takımlarında oynayan genç jenerasyonlu kadromuzdan bahseden Hollandalı savunmacı, özellikle Arda Güler’e dikkat çekerek, “Türkiye, benim de çok sevdiğim kaliteli bir sol beke sahip. Ayrıca hızlı bir forveti ve savunmanın merkezinde iyi oyuncuları da var. Türk harikası Arda Güler'in ise futbolda büyük bir geleceği olacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE, KENDİ EVİNDE OYNUYORMUŞ GİBİ BİR MAÇ OLACAK”

EURO 2024’deki maçlarımızı oynadığımız Dortmund, Hamburg ve Leipzig Stadyumlarında takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk taraftarlarımızın takıma olan etkisinden bahseden Zeegelaar, “Türkiye için kendi evinde oynuyormuş gibi bir maç olacak. Taraftarlarınız destekleriyle oyuncularınızı daha da iyi oynamaya teşvik edecek. Gerçekten ilginç bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA FAVORİ HOLLANDA”

Son olarak mücadeledeki favori takımı açıklayan tecrübeli savunmacı, sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim için kolay olmayacak hatta çok zor bir maç olacak ama bir Hollandalı olarak Hollanda'yı favori görmek zorundayım.”