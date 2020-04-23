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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:27,Son Güncelleme:

Süper Lig'in Haziran'da nerede oynanacak? Katar ihtimali...

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Süper Lig'in Haziran'da nerede oynanacak? Katar ihtimali...
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Dünya üzerinde ki diğer liglerde olduğu gibi Süper Lig'de de belirsizlik sürüyor. TFF çeşitli formüller üzerinde dururken, Katar devreye girdi. Masrafların karşılanacağı belirtilen öneriye yayıncı kuruluşın da olumlu baktığı iddia ediliyor.

Süper Lig’in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. İzole ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya’da tamamlanması gündeme gelirken, Katar da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi. Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi. Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

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Karar 15 Mayıs'ta

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Ligler yeniden ne zaman başlar?” sorusunu yanıtladı. Azap, “Öngörmek çok zor. Ama 15 Mayıs’tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Haziran’da liglerin başlatılması gerçekçi bir tahmin gibi duruyor bir aksilik olmazsa” dedi. (Fanatik)

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