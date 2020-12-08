Süper Lig’in gol ayakları serbest düşüşte! Ortalamayı Cisse yükseltiyor...

Geçen sezon takımlarına katkı yapan isimlerden Burak Yılmaz ise Lille’de harikalar yaratırken, Cisse şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 3 gol 1 asist ile katkı sağladı.



Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’in şampiyonluğu ile sona ererken, gol krallığı yarışını da Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth kazanmıştı. Norveçli futbolcu, 24 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlarken Sörloth’un en yakın takipçisi ise 22 golle Alanyaspor’un deneyimli isimi Papiss Cisse olmuştu. Adis Jahovic 17 golle 3’üncü sırada bulunurken, Vedat Muriç 15 golle 4’üncü sırada yer aldı.



DEMBA BA SUSKUN



Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir’de attığı gollerle büyük başarıda pay sahibi olan Demba Ba geçen sezonu 13 golle tamamlarken bu sezon 10 maçta 1 gol ve 1 asistte kaldı. Crivelli’nin de yaşadığı sakatlığın ardından 35 yaşındaki Senegallinin de suskun kalması turuncu lacivertli takıma kritik puan kayıpları yaşattı.





NEREDE ESKİ SKODA



Geçen sezon devre arasında Slavia Prag’tan Çaykur Rizespor’a transfer olan ve ligin 2’nci yarısında çıktığı 17 maçta 10 gol atarak lige harika bir giriş yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Fransız yıldız Loic Remy’nin de takıma katılmasıyla hem formasından uzak kaldı, hem de eski performansını yakalayamadı. Skoda bu sezon 7 maçta 1 gol atarken, sadece 4 maça ilk 11’de çıkabildi ve 382 dakika sahada kaldı.



STANCU 1’DE KALDI



Geçen sezon Gençlerbirliği’nin kümde kalmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezon 6 maçta 1 gol attı. Geçen sezon ise 14 gol ve 6 asistle takımının gol yükünü çeken Stanu’nun suskunluğu takımını da olumsuz etkiledi ve Gençlerbirliği küme düşme hattına geriledi.



KUZEYİN KRALI ZORDA



Sezon başında Trabzonspor’dan Alman ekibi RB Leipzig’e transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Bundesliga’da henüz golle buluşamadı. Geçen sezonu bordo mavili takımda 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Sörtloth, yeni takımındaki ilk ve tek golünü Şampiyonlar Ligi grup maçlarında temsilcimiz Başakşehir’e karşı kaydetti. Alexander Sörloth ligde forma giydiği dokuz maçtaysa gol atma başarısı gösteremedi. Sörloth bu maçların dördünde ilk 11 başlarken, beşinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

ADIS JAHOVIC AÇILIŞI YAPTI



Son yıllarda ligin kalburüstü golcüleri arasına giren Antalyaspor’un 33 yaşındaki yıldızı Adis Jahovic, bu sezon pazar gününe kadar fileleri havalandıramamıştı. Geçen sezonu 17 golle geçen Makedon futbolcu ligin 11’inci haftasında takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta galibiyeti getiren golü atarken, yeni sezonda ilk golünü de bulmuş oldu.



VEDAT MURİÇ’E SAKATLIK ENGELİ



Geçen sezon lige damga vuran ve 15 gol atan Vedat Muriç, İtalyan ekibi Lazio’ya hatırı sayılır bir bonservis bedeli ile giderek performansını taçlandırmıştı. İtalya Serie A’da 10 hafta geride kalırken, Kosovalı golcü önce korona, sonra sakatlık engeline takıldı. İki maça ilk 11’de başlayan, iki maçta sonradan oyuna dahil olan ve bir maçta da kadroda olmasına rağmen süre alamayan Vedat Muriç henüz takımı adına gole katkıda bulunamadı.



ORTALAMAYI CİSSE YÜKSELTİYOR



Alanyaspor’la sezon sonu sözleşmesi biten Papiss Cisse, transferin son günlerinde Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Sezonun ilk bölümünde daha çok Samatta’nın alternatifi olarak düşünülen ve sonradan oyuna giren Cisse, bu grup içinde ortalamayı yükselten futbolcu konumunda. Son dönemde 11’de bulduğu şansları golle değerlendiren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırmasının ardından, ligin 11’inci haftasındaki Denizli deplasmanını boş geçmedi. Senegalli oyuncunun ligde 8 maçta 3 golü bulunuyor.





BURAK YILMAZ BİLDİĞİNİZ GİBİ



Süper Lig’de 323 maçta 187 golü bulunan Burak Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta 13 gol atarken, 7 de asist yaptı. Bu sezon Fransa Ligi’nin yolunu tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Lille formasıyla 12 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 4 asistle takımını sırtladı.